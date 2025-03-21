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  4. Zelenski konuşurken sürpriz telefon! Macron aradı: "Seni sonra arayacağım"

Zelenski konuşurken sürpriz telefon! Macron aradı: "Seni sonra arayacağım"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
21.03.2025 07:20
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Salı günü yaptığı basın toplantısı sırasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan beklemediği bir telefon aldı. Zelenski Macron'dan basın toplantısını bitirmek için kendisine zaman tanımasını istedi.

Zelenski konuşurken sürpriz telefon! Macron aradı: "Seni sonra arayacağım"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Salı günü yaptığı basın toplantısı sırasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan beklemediği bir telefon aldı. Zelenski Macron'dan basın toplantısını bitirmek için kendisine zaman tanımasını istedi.

"ÜZGÜNÜM EMMANUEL"

Ukrayna lideri Zelenski’den, gazetecilerle röportaj yaptığı sırada kendisini arayan Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a: “Emmanuel, üzgünüm Emmanuel. Gazetecilerle bir görüşmem var. 15-20 dakika içinde sana dönsem olur mu?“ dediği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Emmanuel Macron zelenski
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