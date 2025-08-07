HABER

Zelenski'nin 'görüşme' teklifine Putin'den yanıt geldi: "Görüşmeye karşı değilim"

Ukrayna Devlet başkanı Zelenskiy, savaşı bitirmek için Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşme talebini dile getirmişti. Putin'den bu talebe yanıt geldi. Putin yaptığı açıklamada, "Trump ile görüşme konusunda çıkarlarımız karşılıklı, Zelenskiy ile görüşmeye karşı değilim" dedi.

Melih Kadir Yılmaz

Ayrıntılar geliyor...

