Zelenskiy açıkladı! Rusya 1070'ten fazla güdümlü hava bombası ve 1000'e yakın İHA ile saldırdı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun son bir haftada ülkesine 1070'in üzerinde güdümlü hava bombası, yaklaşık 1000 insansız hava aracı (İHA) ve 6 füze ile saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Ukrayna'ya son günlerde düzenlenen hava saldırıları hakkında bilgi verdi.

HAVA SAVUNMA SİSTEMİ ÇAĞRISI

Rusya'nın, son bir haftada 1070'ten fazla güdümlü hava bombası ile 1000'e yakın İHA ve 6 adet füze ile Ukrayna'ya yönelik saldırı gerçekleştirdiğini aktaran Ukrayna Devlet Başkanı, ülkesindeki insanların neredeyse her gün saldırı tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu belirtti.

Ukrayna'nın hava savunma imkanlarını güçlendirmek için müttefiklerin yardımlarına ihtiyaç duyduklarını kaydeden Zelenskiy şu ifadeleri kullandı:

"Müttefikler ile birlikte kararlaştırılan her konunun mümkün olduğunca aktif hale getirilmesi gerekiyor. Müttefiklerin depolarında şimdilik bulunan her hava savunma sistemi füzesi gerçekten can güvenliğini sağlayabilir."

Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna zelenskiy
