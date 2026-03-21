HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Zelenskiy açıkladı: "Savaşın bitmesi için ABD ile istişareler sürüyor"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir araya gelerek savaşın sona ermesiyle ilgili konuları görüşmeye devam ettiğini bildirdi. Zelenskiy, "En önemlisi, Rus tarafının savaşı gerçekten sona erdirmeye ne kadar hazır olduğunu ve bunu ne kadar dürüst ve onurlu bir şekilde yapmaya hazır olduğunu anlamaktır." diye konuştu.

Zelenskiy, sosyal medya hesabında paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi yönünde ABD ile sürdürdükleri istişarelere ilişkin bilgi verdi.

Ukrayna müzakere heyetinin ABD'de bulunduğunu anımsatan Zelenskiy, heyetin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner ile bir araya geldiğini belirtti.

"KİMSENİN SAVAŞA İHTİYACI YOK"

Zelenskiy, savaşın bitirilmesi için diplomasinin devam etmesi gerektiğini vurgulayarak "Kimsenin savaşa ihtiyacı yok." dedi.

ABD'deki görüşmelerin yarın da süreceğini aktaran Zelenskiy, "En önemlisi, Rus tarafının savaşı gerçekten sona erdirmeye ne kadar hazır olduğunu ve bunu ne kadar dürüst ve onurlu bir şekilde yapmaya hazır olduğunu anlamaktır." diye konuştu.

Zelenskiy, toplantıların içeriğiyle ilgili raporun kendisine daha sonra sunulacağını kaydetti.

Ukrayna müzakere heyetine başkanlık yapan Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, ABD'de düzenledikleri toplantıyı değerlendirdi.

Umerov, "Müzakere sürecindeki temel konular ve gelecekte atılacak adımlar hakkında görüşmeler devam etti. Özellikle, pratik sonuçlara doğru ilerlemek için yaklaşımlar üzerinde anlaşmaya varılmasına önem verildi." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Vladimir Zelenskiy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.