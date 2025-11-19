HABER

Zelenskiy barış müzakereleri için İstanbul’a geliyor

Ukrayna lideri Zelenskiy bugün, Türkiye ve ABD ile görüşecek. Rusya’nın olmayacağı zirvede savaşın nasıl biteceği ele alınacak.

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, Rusya ile savaşın sona erdirilmesi yönündeki müzakerelerin yoğunlaştırılması için bugün Türkiye’ye geliyor.

İspanya’da temaslarda bulunan Zelenskiy, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Zelenskiy “Müttefiklerimize sunacağımız çözümler üzerinde çalışıyoruz. Savaşın sonunu bütün gücümüzle yaklaştırmak Ukrayna’nın birinci önceliğidir. Ayrıca, değişimleri ve esir takaslarını yeniden başlatmak için çalışıyoruz” dedi.

ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un da bugün Türkiye’ye gelmesi ve Ukrayna ile yapılacak toplantılara katılması bekleniyor.

KREMLİN: "SONUCU TAKİP EDECEĞİZ"

Konuyla ilgili Kremlin’den yapılan açıklamada ise “Türkiye’deki görüşmelerde Rus temsilci olmayacak. Şu ana kadar Kiev’den müzakerelerin yeniden başlatılmasına yönelik herhangi bir bilgi almadık. Görüşmenin sonucunu takip edeceğiz” denildi.

Moskova ve Kiev arasında temmuz ayında İstanbul’da yapılan görüşmelerden bu yana henüz yüz yüze bir görüşme gerçekleştirilmedi. İstanbul’da görüşmeler yapan Rus ve Ukrayna tarafı, bu görüşmeler sonucu binlerce mahkûm takası ve askerlerin cesetlerinin iadesi gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

