Zelenskiy Beyaz Saray'da... Sadece onu kapıda karşıladı, Trump böyle duyurdu: 'Her şey güzel giderse...'

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta Alaska'daki görüşme sonrasında ABD Başkanı Trump, Zelenskiy'i Beyaz Saray'da ağırladı. Zelenskiy'i kapıda karşılayan Trump, her şeyin güzel gitmesi halinde üçlü toplantı yapılacağını ifade etti.

Recep Demircan

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmek için görüşmeler devam ediyor. ABD Başkanı Trump, Alaska'da Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştükten sonra bugün Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i ağırlıyor.

Beyaz Saray'daki zirveye çok sayıda Avrupalı lider de katılıyor.

KAPIDA KARŞILADI

Trump, Zelenskiy'i kapıda karşıladı. Zelenskiy gelen liderler arasında Trump'ın kapıda karşıladığı tek lider oldu.

Zelenskiy'nin bir önceki görüşmeden biraz daha resmi bir kıyafet tercih ettiği görüldü.

TRUMP'A TEŞEKKÜR ETTİ

Zelesnkiy görüşme öncesinde Trump'a savaşı sona erdirmek için gösterdiği çabalar için teşekkür etti. Zelenskiy ateşkesin olması ve silahın susması gerektiğini ifade etti.

"ÜÇLÜ TOPLANTI YAPILACAK"

Trump ise her şeyin güzel gitmesi halinde üçlü toplantı yapılacağını ifade etti.

