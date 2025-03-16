Zelenskiy'den dünya liderlerine çağrı: "Rusya'ya yaptırımlar artırılmalı"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere'nin ev sahipliğinde düzenlenen, dünya liderlerinin Ukrayna konusunu ele aldığı çevrim içi toplantının açılışında konuştuğunu belirtti. Zelenskiy, Rusya'nın barışa doğru adım atması gerektiğini ifade ederek, dünya liderlerinin Rusya'ya yönelik yaptırımları artırmasını istedi. Zelenskiy, “Savaşın sona erdirilmesine yönelik en azından ilk adımların atılması için kararlı önlemlerin alınması gerekiyor. Buna yaptırımlar da dahildir” dedi.

"RUSYA UKRAYNA'YI ZORA SOKMAK İSTİYOR"

Moskova'da ABD ve Rus yetkilileri arasında ateşkes konusunda yapılan toplantıda tam olarak ne konuşulduğunu bilmediğini aktaran Zelenskiy, Rusya'nın bu süreci uzatarak Ukrayna'yı zora sokmak istediğini kaydetti.

(DHA)