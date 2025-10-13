Zelenskiy'den, NATO ülkelerine "Ukrayna'nın hava savunma sistemlerini güçlendirmeleri" çağrısı

Zelenskiy, Slovenya'da düzenlenen NATO Parlamenterler Asamblesi (NATO PA) Toplantısı'ndaki katılımcılara video mesajla hitap etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus ordusunun Ukrayna'nın sivil ve enerji altyapılarına yönelik yoğun saldırıları sürdürdüğünü belirtti.

Rusların amacının, kış gelmeden Ukrayna'nın savunma imkanlarını zayıflatmak olduğuna işaret eden Zelenskiy, "Biz buna izin veremeyiz." dedi.

Ukrayna'nın, hava savunma sistemlerinin güçlendirilmesine ve uzun menzilli saldırıların düzenlenmesine ihtiyacı olduğunu vurgulayan Zelenskiy, toplantıya katılan ülkelerin temsilcilerini bu konuyu her seviyede gündeme getirmeye davet etti.

Zelenskiy, "(Hava savunma) Sistemler ve füzeler konusunda ise kararın gelecek haftalarda verilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ile dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, bu konuları da ele aldıklarını aktaran Zelenskiy, müttefik ülkelerin desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Zelenskiy, Gazze'de ateşkese işaret ederek, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın hala sürdüğünün altını çizdi. Zelenskiy, Rusya'yı barışı sağlamaya zorlamak gerektiğini savunarak, "Küresel birlik yeterince güçlü olduğunda terör, her zaman kaybeder." değerlendirmesinde bulundu.

Rusların Ukrayna'ya yönelik saldırılarda kullandığı füze ve insansız hava araçlarında (İHA) farklı ülkelerde üretilmiş bileşenlerin tespit edildiğini kaydeden Zelenskiy, "Rus İHA ve füzeleri için kritik bileşenler tedarik etmeye devam eden ülkelerin temsilcilerine baskı yapılması gerekiyor. Hiçbir Rus füzesi veya İHA'sı, diğer ülkelerden gelen parçalar olmadan uçamayacak." diye konuştu. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır