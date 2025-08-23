HABER

Zelenskiy'den Putin'i kızdıracak sözler! Tüm dünyaya ilan etti, resti çekti: İşgalciye teslim etmeyeceğiz!

Tüm dünya Rusya ile Ukrayna arasında 'barış' rüzgarlarının esmesini beklerken; Ukrayna cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın Ulusal Bayrak Günü'nde açık açık rest çekti ve tüm dünyaya ilan etti: "Topraklarımızı işgalciye teslim etmeyeceğiz."

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna’nın "Ulusal Bayrak Günü" dolayısıyla düzenlenen törende konuştu. Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile "Ulusal Bayrak Günü"nü kutladı. Rusya ile barış görüşmeleri için atılan adımların yankıları sürerken, gelen açıklamadaki bir detay bir anda gündem oldu.

Zelensky paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"TOPRAKLARIMIZI İŞGALCİLERE TESLİM ETMEYECEĞİZ"

"Bu bayrak, Rus esaretinden kurtardığımız insanlar için kurtuluş hissi yaratıyor. Ukrayna bayrağını gördüklerinde, kötülüğün geçtiğini anlıyorlar. Bu bayrak, Ukrayna'nın geçici olarak işgal altındaki bölgelerinde yaşayan birçok insan için bir hedef ve hayaldir. Ve onlar bu bayrağı koruyorlar, çünkü biliyorlar ki: topraklarımızı işgalcilere teslim etmeyeceğiz. Bu bayrak, yüz binlerce askerimiz için en değerli şeyi simgeliyor. Tüm Ukrayna'dan gelen erkekler ve kadınlar, sadece şu ya da bu bölgeyi, sadece Vovchansk ya da Dobropillya'yı değil, tüm Ukrayna'yı savunuyorlar ve hayatlarını riske atarak tüm devletimizin yaşam hakkını savunuyorlar. Yaşasın Ukrayna! Mavi-sarı bayrağımız daima gururlu olsun! Bayrak Günü kutlu olsun, sevgili Ukraynalılar!"

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamalarda, Rusya-Ukrayna barış sürecine ilişkin somut adım atması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "birkaç hafta" süre verdiğini kaydederek, "Sonra ne yapacağımıza dair bir karar vereceğim ve bu çok önemli bir karar olacak." dedi.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlenen 2026 Dünya Kupası ile ilgili bir etkinlikte gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gidişatına ilişkin birçok şeyden memnun olmadığını vurguladı ve Rusya Devlet Başkanı Putin'e "daha hızlı ve somut adımlar atması" çağrısında bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'da bulunan bir ABD fabrikasına hava saldırısı düzenlemesiyle ilgili fikri sorulan Trump, "Bu konuda mutlu olmadığımı Putin'e söyledim. Bundan memnun değilim, bu savaşla ilgili hiçbir şeyden memnun değilim. Neler olacağını göreceğiz. Sanırım önümüzdeki iki hafta içinde, işlerin nereye gideceğini göreceğiz." diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Putin'e barış süreciyle ilgili olarak "birkaç hafta" süre verdiğini dile getiren Trump, Rusya ile Ukrayna'nın 2 hafta içinde bir araya gelip gelmeyeceğini yakından takip edeceğini ve ona göre kararını vereceğini söyledi.

Trump, şöyle konuştu:

"2 hafta içinde Rusya'nın ve açıkçası Ukrayna'nın tutumunu göreceğimizi düşünüyorum. Eğer anlaşma yapmazlarsa bunun kimin suçu olduğunu göreceğiz. Sonra ne yapacağımıza dair bir karar vereceğim ve bu çok önemli bir karar olacak. Bu karar, ya (Rusya'ya) büyük çaplı yaptırımlar veya gümrük vergileri uygulayabileceğimiz ya da hiçbir şey yapmayıp 'Bu sizin savaşınız' diyeceğimiz bir karar olacak."

ABD Başkanı, Rusya ile Ukrayna'nın bir araya gelmesi gerektiği vurgusunu yineleyerek, kendisinin de gerekmesi halinde bu toplantıya katılmaya hazır olduğunu belirtti.

(AA)

