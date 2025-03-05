Zelenskiy'den sonra bu sefer de Justin Trudeau... Trump kavgaya devam ediyor, telefon görüşmesini paylaştı

Beyaz Saray'daki görüşme sırasında tartışan ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'nin görüşmesi bir süredir gündemde yerini korurken bu kez de ABD Başkanı Trump ile Kanada Başbakanı Justin Trudeau arasında gerilim başladı.

Başkan Trump, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere yönelik yüzde 25 gümrük vergisinin başlayacağını bildirmişti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD'nin gümrük vergisi hakkında ABD Başkanı Donald Trump için, "Donald, çok zeki bir adam olmana rağmen, yaptığının çok aptalca bir şey olduğunu söylüyorlar." demişti.

TRUMP TELEFON GÖRÜŞMESİNİ PAYLAŞTI

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile telefon görüşmesini paylaşan ABD Başkanı Donald Trump paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Tarifeler hakkında ne yapılabileceğini sormak için beni aradı. Ona, Kanada ve Meksika sınırlarından gelen Fentanil yüzünden birçok insanın öldüğünü ve bunun durdurulduğuna dair hiçbir şeyin beni ikna etmediğini söyledim. Daha iyiye gittiğini söyledi, ancak ben "Bu yeterli değil" dedim. Arama "bir nebze" dostça bir şekilde sona erdi! Bana Kanada Seçimi'nin ne zaman yapılacağını söyleyemedi, bu da beni meraklandırdı, yani, burada neler oluyor? Sonra, iktidarda kalmak için bu konuyu kullanmaya çalıştığını fark ettim."