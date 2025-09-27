HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Zelenskiy'den 'sürpriz' karar! "Bir aydır aktif durumda" dikkat çeken İsrail detayı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın İsrail’den Patriot hava savunma sistemi teslim aldığını belirterek, "İsrail’den alınan Patriot sistemi bir aydır Ukrayna’da aktif. Sonbaharda iki Patriot sistemi daha teslim alacağız" dedi. Diğer yandan

Zelenskiy'den 'sürpriz' karar! "Bir aydır aktif durumda" dikkat çeken İsrail detayı
Mustafa Fidan

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD’deki temaslarının ardından geldiği Kiev’de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Zelenskiy gelecek aylarda Rusya’nın Ukrayna’nın enerji altyapısına yönelik muhtemel saldırılarına karşılık verileceğini belirterek, "Eğer Rusya, kışın Ukrayna’da bir elektrik kesintisine neden olmayı planlıyorsa, Ukrayna ve ortaklarının vereceği cevabın farklı olacağından emin değilim. Rusya’nın bilmesi gereken, medeni ülkelerle barbar olanlar arasındaki farkın, medeni olanların ilk saldıran taraf olmamaları ve saldırganlık göstermemeleridir. Fakat bu onların zayıf oldukları manasına gelmez. Eğer Ukrayna’nın başkentini karanlıkta bırakmakla tehdit ediyorlarsa, Kremlin bilmelidir ki Rusya’nın başkenti de karanlıkta kalacaktır" dedi.

Zelenskiy, bu konuyu ABD’de Başkan Donald Trump ile New York’ta gerçekleştirdiği görüşmede de değerlendirdiğini belirtti.

Zelenskiy den sürpriz karar! "Bir aydır aktif durumda" dikkat çeken İsrail detayı 1

"BİR AY ÖNCE İSRAİL’DEN PATRİOT SİSTEMİ TESLİM ALINDI"

Zelenskiy basın mensuplarına ayrıca, ülkesinin İsrail’den bir Patriot hava savunma sistemi teslim aldığını ve bu sistemin bir aydır Ukrayna semalarını korumakta olduğunu söyledi. Ukraynalı lider, "İsrail’den alınan Patriot sistemi bir aydır Ukrayna’da aktif durumda. Sonbaharda iki Patriot sistemi daha teslim alacağız" şeklinde konuştu ancak, yeni teslimatın nereden geleceğine ilişkin bir detay vermedi.
Ukrayna’nın bu satın alımı ise çeşitli Avrupa merkezli basınları kuruluşları tarafından bir sürpriz olarak değerlendirildi. Çünkü Ukrayna, geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler’de (BM) İsrail’in Filistin topraklarını işgalinin sona erdirilmesini talep eden karar tasarısına lehte oy kullanmıştı.

Zelenskiy den sürpriz karar! "Bir aydır aktif durumda" dikkat çeken İsrail detayı 2

"MACARİSTAN ÇOK TEHLİKELİ ŞEYLER YAPIYOR"

Zelenskiy açıklamasında ayrıca, Macaristan’a ait bir insansız hava aracının (İHA) dün Ukrayna hava sahasını ihlal ettiği iddiasına değindi. Ukraynalı lider, "Bence çok tehlikeli şeyler yapıyorlar. En başta kendileri için çok tehlikeli olan şeyler" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy den sürpriz karar! "Bir aydır aktif durumda" dikkat çeken İsrail detayı 3

MACARİSTANLI BAKAN SZİJJARTO: "ZELENSKİY MACAR TAKINTISI NEDENİYLE AKLINI KAYBEDİYOR"

Macaristan’dan daha önce yapılan açıklamada ise olay inkar edilmişti. Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Macar karşıtlığı takıntısı nedeniyle aklını kaybediyor. Şimdi de gerçekte olmayan şeyler görmeye başladı" demişti.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Araçta çıkan uyuşturucuya 3 gözaltıAraçta çıkan uyuşturucuya 3 gözaltı
Kocaeli'de Sumud Filosu için dev mitingKocaeli'de Sumud Filosu için dev miting

Anahtar Kelimeler:
İsrail Ukrayna Vladimir Zelenskiy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.