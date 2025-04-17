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Zelenskiy duyurdu! ABD ile maden anlaşması perşembe günü imzalanabilir

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD ile müzakere edilen maden anlaşmasının perşembe günü toplanacak çevrimiçi toplantıda imzalanabileceğini ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile savaş döneminde Ukrayna'ya yüzlerce milyar dolar yardım sağladıklarını ve Kiev'in borçlarını ödemek için bu anlaşmayı yapması gerektiğini söylemişti.

Zelenskiy duyurdu! ABD ile maden anlaşması perşembe günü imzalanabilir
Metin Yamaner

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile süren savaşa ve ABD ile müzakere edilen maden anlaşmasına dair açıklamalarda bulundu.

Zelenskiy, maden anlaşması bildirisinin perşembe günü yapılacak çevrim içi toplantıda imzalanabileceğini ifade etti.

Savaşla ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan Ukrayna lideri, Çin'in Rusya'ya silah sağladığına ilişkin ellerinde istihbarat raporları olduğunu ifade etti.

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Zelenskiy ayrıca, Çin'in Rusya topraklarında silah üretimine destek olduğunu iddia etti.

Ukrayna lideri diğer yandan, daha önce de dile getirdiği Sumi'ye yönelik saldırı olabileceğine ilişkin iddiasına dair yeni bilgiler verdi. Zelenskiy, Rusya'nın Sumi yönünde 60 bine yakın asker topladığını dile getirdi.

KRİTİK VE BÜYÜK ELEMENT, MİNERAL SAHALARI BULUNUYOR

ABD Başkanı Donald Trump, şimdiye kadar sağlanan yardımlar nedeniyle Ukrayna'nın ABD'ye yüzlerce milyar dolar borcu olduğunu ifade etmiş, Kiev'le 500 milyar dolarlık nadir toprak elementlerini talep eden bir anlaşma yapmak istediğini açıklamıştı. Ukrayna'nın lityum, titanyum, uranyum ve manganez gibi çok çeşitli kritik ve büyük element ve mineral sahaları bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna zelenskiy
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