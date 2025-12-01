HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Zelenskiy, Macron ile bir araya geldi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fransa’ya geldi.

Zelenskiy, Macron ile bir araya geldi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fransa’ya geldi. Zelenskiy, başkent Paris’teki Elysee Sarayı’nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından karşılandı. İki lider, resmi karşılamanın ardından içeri girerek, toplantı gerçekleştirdi.

Zelenskiy, Macron ile bir araya geldi 1

Fransa Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i kabul ediyor. Cenevre görüşmelerinin, ABD planının ve Avrupalı ortaklarımızla yakın istişarenin devamı olarak barış için çalışmalar sürüyor" ifadeleri kullanıldı.

Zelenskiy, Macron ile bir araya geldi 2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mersin’de palet imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alındıMersin’de palet imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Batman’da otomobil su kanalına düştü: 1 yaralıBatman’da otomobil su kanalına düştü: 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çakarlı araç kullanan gazeteciler kimler? İsim isim saydı

Çakarlı araç kullanan gazeteciler kimler? İsim isim saydı

Özgür Özel'in A takımı belli oldu! En yüksek oyu o isim aldı

Özgür Özel'in A takımı belli oldu! En yüksek oyu o isim aldı

İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri!

İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri!

Feci kazada ölmüştü! Kızının son hali gündem oldu

Feci kazada ölmüştü! Kızının son hali gündem oldu

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.