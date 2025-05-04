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Zelenskiy, Putin'in üç günlük ateşkes önerisini reddetti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya lideri Vladimir Putin'in 8-11 Mayıs tarihleri arasında geçici bir ateşkes sağlanması önerisini reddetti.

Zelenskiy, Putin'in üç günlük ateşkes önerisini reddetti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Zafer Bayramı'nın 80’inci yıl dönümü dolayısıyla, 8-11 Mayıs tarihleri arasında geçici bir ateşkes sağlanması yönündeki girişimini reddetti.

Ukraynalı lider, Putin'in teklifi yerine daha önce ABD tarafından ilan edilen modele dayalı 30 günlük bir ateşkes önerdi. Zelenskiy, “Amerikalılar koşulsuz ateşkes için bir model önerdiler, biz de buna uyuyoruz. Üç güne değil, 30 güne ihtiyacımız var ki gerçekten bir şeyler üzerinde anlaşabilelim” dedi. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Vladimir Putin Vladimir Zelenskiy zelenskiy
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