Zelenskiy: "Rusya, ABD hedeflerinin vurulması için İran’a yüzde yüz yardım ediyor"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bugün Katar’a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında verdiği bir mülakatta Rusya’nın Orta Doğu’daki savaşta İran’a yardımcı olduğunu ileri sürdü. Körfez ülkesi Katar’da yaptığı açıklamalarda Rusya’nın Orta Doğu genelinde ABD güçlerinin hedef alınmasına yardımcı olmak için İran’a istihbarat sağladığını savunan Zelenskiy, "Bence İranlılara yardım etmek Rusya’nın çıkarına. İranlılar ile bilgi paylaştıklarına inanıyorum. Bunu biliyorum. İranlılara yüzde yüz yardım ediyorlar" dedi.

Zelenskiy’nin mülakat sırasında paylaştığı Ukrayna istihbaratına ait bir rapor özetinde, Rus uydularının 20, 23 ve 25 Mart’ta Suudi Arabistan’daki Prens Sultan üssünün fotoğraflarını aldığı bilgisine yer verildi. Raporda ayrıca, 24 Mart’ta Hint Okyanusu’ndaki Chagos Adaları’nda bulunan ABD-İngiltere üssü Diego Garcia, Kuveyt’teki Kuveyt Uluslararası Havalimanı ve bir petrol sahası bölgesinin; 25 Mart’ta Suudi Arabistan’daki Prens Sultan Hava Üssü’nün; 26 Mart’ta ise Suudi Arabistan’daki Shaybah petrol ve gaz sahası, Türkiye’deki İncirlik Hava Üssü ve Katar’daki El-Udeid Hava Üssü’nün görüntülendiği iddia edildi.

"ÜÇÜNCÜ KEZ GÖRÜNTÜ ALMALARI SALDIRACAKLARI ANLAMINA GELİR"

Zelenskiy, Ukrayna’nın tecrübelerinin Rusya’nın belirli noktalardan art arda fotoğraflar almasının bir saldırı planına işaret ettiğini söyledi. Zelenskiy, "Eğer bir kez görüntü alıyorlarsa, hazırlık yaptıklarını, ikinci kez görüntü alıyorlarsa bunun bir saldırı simülasyonu olduğunu anlıyoruz. Eğer üçüncü kez oluyorsa bu, bir ya da iki gün içinde saldıracakları anlamına gelir" dedi.

Ukrayna istihbarat raporu, Rus uydu görüntülerine dair bir kanıt içermedi ve Ukrayna’nın bu bilgiye nasıl ulaştığına ilişkin bir veri de sağlamadı.

"PUTİN BU SAVAŞTAN İSTİFADE EDİYOR"

Mülakatta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Orta Doğu’daki savaşın uzun sürmesini umut ettiğine inandığını söyleyen Zelenskiy, Rusya’nın artan petrol fiyatları ve ABD’nin Rus petrolüne uygulanan yaptırımları geçici olarak kaldırmasına işaret ederek, "Putin bu savaştan istifade ediyor. Hem de çok istifade ediyor" şeklinde konuştu.

Zelenskiy, "Eğer yaptırımlar kaldırılırsa Putin çok daha fazla para elde edecek ve bu parayı silahlara yatıracak" ifadelerini kullandı.

"MÜZAKERELER TÜRKİYE VEYA İSVİÇRE’NİN EV SAHİPLİĞİNDE YAPILABİLİR"

Rusya ile ABD arabuluculuğunda gerçekleştirilen barış görüşmelerine de değinen Zelenskiy, Ukrayna’nın Rusya ve Belarus haricinde her ülkede görüşmelere katılmaya hazır olduğunu ifade ederek müzakerelerin Türkiye veya İsviçre’nin ev sahipliğinde yapılmasının mümkün olduğunu söyledi. Zelenskiy, "Engelleme, gecikme ya da ertelemeye başvuran taraf biz olmayacağız. Bu nedenle Rusya ve Belarus hariç her yerde görüşmeye hazırız" dedi.

ABD Başkanı Trump’ın Ukrayna’nın geleceğini düşünüp düşünmediği sorusuna cevabında bir anlığına tereddüt eden Zelenskiy, "Umuyorum" cevabını verdi. Zelenskiy, "ABD’nin politikasını biliyorsunuz. ABD’yi daha fazla düşünüyorlar. Tabii bu anlaşılır bir şey. Bunu anlıyoruz ve Amerikan tarafı da bu hususta oldukça açık" şeklinde konuştu.

PRENS SULTAN ÜSSÜ 26 MART’TA VURULMUŞTU

Zelenskiy’nin açıklamasında değindiği, Amerikan ve Suudi güçlerine ev sahipliği yapan Suudi Arabistan’daki Prens Sultan Üssü, 26 Mart tarihinde İran tarafından vurulmuş ve saldırıda Amerikan askeri personelinden yaralananlar olduğu açıklanmıştı.

Daha önce ABD basını da konuya aşina kaynaklara dayandırdığı bir haberde Rusya’nın İran’a Orta Doğu’daki ABD güçlerinin lokasyonu konusunda istihbarat sağladığı iddiasını paylaşmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Perşembe günü Fransız basınına yaptığı açıklamada, İran ile istihbarat paylaşımında bulundukları iddiasını reddetmişti. Diğer yandan Lavrov, ülkesinin İran’a uzun süren askeri ittifakları çerçevesinde askeri ekipman gönderdiğini teyit etmişti.

