Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki işgalini yasallaştırmak istediğini belirtti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesindeki toprak işgalini yasallaştırmak istediğini belirterek, "Rusya'nın Ukrayna'yı bölme amaçlı bu ikinci girişimine izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, paylaştığı görüntülü mesajında, gün boyunca farklı ülkelerin liderleri ile yaptığı telefon görüşmelerini değerlendirdi.

Görüşmelerde Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için gerekli çözümleri ele aldıklarını kaydeden Zelenskiy, Rusya'nın savaşı sona erdirmesi gerektiğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'ya yönelik saldırıları durdurma konusunu "kullanmaya çalıştığını" savunan Zelenskiy, şunları söyledi:

"Elindeki tek koz, öldürme yeteneği ve ölümlerin durdurulmasını mümkün olduğunca pahalıya satmaya çalışıyor. Bunun kimseyi aldatmaması önemli. İhtiyaç duyulan şey, cinayetlerin durdurulması değil, gerçek ve kalıcı bir barış. Aylar sonra değil, hemen bir ateşkes."

Zelenskiy, savaşı bitirmek ve ateşkesin sağlanması için şubat ayından bu yana ABD'nin tüm tekliflerini kabul ettiklerini, Rusya ile görüşmeler yaptıklarını aktararak, savaşın sona ermesi için liderler düzeyinde sonuç odaklı bir görüşmenin yapılması gerektiğini ifade etti.

Putin'in Rusya'ya yönelik yaptırımların uygulanmasını önlemeye çalıştığını dile getiren Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Herkes, Putin'in taktiklerini açık bir şekilde görüyor. Yaptırımlardan korkuyor ve onlardan kurtulmak için her şeyi yapıyor. Savaşa, cinayetlere ara vermeyi, topraklarımızın işgalinin yasallaştırılmasıyla değiştirmek istiyor, ikinci kez toprak ganimetleri elde etmek istiyor."

Rusya'nın daha önce de Ukrayna'yı bölmek istediğine değinen Zelenskiy, şunları kaydetti:

"(Rusya'nın) Kırım'ı almasına izin verildi ve bu Donetsk ve Luhansk bölgelerinin işgaline yol açtı. Sınırlarımıza bir askeri birlik topladığında önleyici bir ceza almadı. Bu, tam ölçekli bir savaşa ve Ukrayna'nın daha fazla kısmının işgaline yol açtı. Putin şimdi, Herson bölgesinin güneyini, Zaporijya'yı, Luhansk bölgesinin tamamını, Donetsk bölgesini ve Kırım'ı ele geçirdiği için affedilmek istiyor. Rusya'nın Ukrayna'yı bölmek için bu ikinci girişimine izin vermeyeceğiz."

Zelenskiy ayrıca, İngiltere'nin, savaşa ilişkin ABD, Ukrayna ve Avrupa'dan ulusal güvenlik danışmanlarının katıldığı güvenlik toplantısına bugün ev sahipliği yaptığını anımsattı.

Toplantıya katılan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak'tan toplantı hakkında bilgi aldığını aktaran Zelenskiy, "Yapıcı bir toplantı oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, barış için düzenlenen tüm görüşmelerde Ukrayna'nın yer alması gerektiğini vurgulayarak, toplantıya katılan Ukraynalı yetkililerin bunu dile getirdiklerini sözlerine ekledi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Vladimir Zelenskiy
