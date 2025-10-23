HABER

Zelenskiy: "Rusya savaşı bizim topraklarımıza getirdiyse bedelini ödemek zorunda"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Rusya savaşı bizim topraklarımıza getirdiyse bedelini ödemek zorunda" ifadelerini kullanarak, "Toprağımız üzerinde herhangi bir takası tanımayacağız" dedi.

Zelenskiy: "Rusya savaşı bizim topraklarımıza getirdiyse bedelini ödemek zorunda"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Belçika’nın başkenti Brüksel’deki AB liderleri ile yaptığı toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. AB liderlerinin bugün dondurulmuş Rus varlıklarından istifade ederek Ukrayna’ya finansal destek sağlama kararı alacaklarına inandığını söyleyen Zelenskiy, "Şimdi örneğin yılda 3 milyar civarında bir meblağdan istifade ediyoruz ve bu faydalı oldu. Ama biliyorsunuz, bu savaşta, bu teknik savaşta yeterli değil. Eğer Rusya savaşı bizim topraklarımıza getirdiyse bedelini ödemek zorunda. Onlara baskı yapma yollarından biri de budur" dedi.

"3 BİN KİLOMETREYE KADAR MENZİLİ OLAN UKRAYNA ÜRETİMİ SİSTEMLER KULLANIYORUZ"

ABD’nin Ukrayna’ya nihayet uzun menzilli füzeleri Rusya’yı vurmak için kullanma izni verdiğine ilişkin haberlere yorumu sorulan Zelenskiy, "Ukrayna yapımı uzun menzilli yetenekleri açık bir şekilde kullanıyoruz. 150 kilometre menzilden 3 bin kilometre menzile kadar olan Ukrayna üretimi sistemler kullanıyoruz. Bunlar en gelişmiş yeteneklerimizdir" dedi.

ABD üretimi uzun menzilli füzeleri Rusya’nın içindeki bölgeleri vurmak için hiç kullanmadıklarını söyleyen Zelenskiy, "Uzun menzilli kabiliyetlere sahip çeşitli silahlar kullandık fakat bunlar sadece çatışmaların devam ettiği topraklarda kullanıldı. Böyle söyleyebilirim" dedi.
Zelenskiy, bazı silahların Kırım’da kullanılmış olmasının da Rusya’ya saldırı olarak görülemeyeceğini zira Kırım’ın geçici işgal altındaki toprak olduğunu ifade etti.

"DÜNYANIN İKİNCİ BÜYÜK ORDUSU ÇOCUKLARLA SAVAŞIYOR"

Ukrayna’nın Avrupalı ortaklarıyla bir barış planı sunma ihtimaline ilişkin bir soruya Zelenskiy, "İlk olarak ateşkes olmalı ve Rusya konuşmaya hazırsa biz de konuşmaya hazırız. Bizim planımız budur. Plan, ateşkesle başlar. Hatta onun da ötesinde, plan oturma ve konuşma isteğiyle başlar" dedi.
Rusya’nın konuşmaya istekli olmadığını vurgulayan Zelenskiy, "Savaş uçakları her türlü her çeşit füzeyi sivillere karşı kullanıyor. Dün bir kreşi vurdular. Onların ifadeleriyle, dünyanın ikinci ordusu olan ordu, Ukraynalı çocuklara karşı savaşıyor" dedi.

Zelenskiy, "Rusya’ya oturup konuşmasını sağlamak için daha fazla baskı yapılmalı. Bence plan budur" ifadelerini kullandı.

TRUMP-PUTİN GÖRÜŞMESİNİ KENDİSİNİN İPTAL ETTİRDİĞİNİ İMA ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi ve bu görüşmenin ne gibi sonuçlar doğurduğuna ilişkin bir soru alan Zelenskiy, "Ayrıntılara girmeyeceğim. Bu toplantının sonucu olarak, Rus enerjisine yaptırımlar getirildi. Macaristan’da Ukrayna’nın katılımı olmayan toplantı yapılmadı. Fakat Tomahawklarımız da yok. Hepsi bu. Sonuç bu. Bence fena değil. Göreceğiz" dedi.

"TOPRAĞIMIZ ÜZERİNDE HERHANGİ BİR TAKASI TANIMAYACAĞIZ"

Zelenskiy, Ukrayna’nın Rusya ile toprak takasına ilişkin bir soruya cevabında, "Kendi toprağınızı kendi toprağınızla değiştirdiğinizde bu, takas değildir. Her durumda toprağımız üzerinde herhangi bir takası tanımayacağız. Bu egemenliğimizle ilgili bir meseledir. Kabul edilemez" dedi.

"ÇİN, RUSYA’YA DESTEK OLUYOR"

Çin’in Ukrayna içindeki hedeflere füze saldırıları için Rusya’ya uydu verisi tedarik ettiğine ilişkin iddialara ilişkin bir soruya Zelenskiy, "Çin, zor ve oldukça karmaşık bir soru. (Çin Devlet Başkanı) Xi Jinping ile kalıcı bir diyaloğumuz dahi yok. Telefon görüşmelerimiz oldu ve orada bana silah satmayacaklarını söyledi ama doğrusu hiç bilgim yok. Fakat bildiğim bir şey var. Çin, Rusya’ya destek oluyor. Ukrayna’ya destek olmuyor. Bizim zaferimiz ve Rusya’nın kaybetmesi menfaatlerine değil" dedi.

23 Ekim 2025
23 Ekim 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHABu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
