HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Zelenskiy: Tomahawk füzeleri için görüşmelere devam ediyoruz

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Tomahawk füzelerinin ülkesine tedariki için ABD ve diğer müttefik ülkelerle görüşmelere devam ettiklerini bildirdi.

Zelenskiy: Tomahawk füzeleri için görüşmelere devam ediyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Savunma Bakanı Denis Şmigal, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile diğer üst düzey yetkililerin katıldığı toplantıda konuştu. Rus ordusunun Donetsk bölgesindeki Pokrovsk kentine yönelik saldırılarının devam ettiğini ve son üç gün içinde Rus kuvvetlerinin kentteki Ukrayna savunmasına 220 saldırı gerçekleştirdiğini belirten Zelenskiy, “Askerlerimizin tespitlerine göre şu anda şehir içinde 314 Rus askeri bulunuyor” dedi.

Pokrovsk hattında Rus ordusunun ağır kayıplar vermesine rağmen saldırılarını devam ettiğini kaydeden Zelenskiy, “Düşmanın birincil amacı, Pokrovsk’u en kısa sürede ele geçirmek. Bu hedef hiç değişmedi” ifadelerini kullandı. Zelenskiy, Ukrayna güçlerinin ise Harkiv bölgesindeki Kupyansk kenti ve çevresinde 1100-1200 metre ilerleme sağladığını ifade etti.

Ukrayna’nın uzun menzilli saldırı kabiliyetini güçlendirmek için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Zelenskiy, Tomahawk füzelerinin ülkesine sağlanması konusunda ABD ve diğer müttefik ülkeleriyle görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Aynı zamanda doğrudan üreticilerle de görüştüklerini aktaran Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump’ın bu konuda olumlu bir karar alması halinde üretici firmaların söz konusu füzeleri Ukrayna’ya memnuniyetle teslim edeceğini dile getirdi.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
4. Ulusulararası Tarsus Festivali renkli görüntülerle başladı4. Ulusulararası Tarsus Festivali renkli görüntülerle başladı
İstanbul’dan köyüne dönen gıda mühendisi kadın yeşil mirası renklendirdiİstanbul’dan köyüne dönen gıda mühendisi kadın yeşil mirası renklendirdi

Anahtar Kelimeler:
Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Salim Güran katilin ismini verdi: "Kabak gibi ortada"

Salim Güran katilin ismini verdi: "Kabak gibi ortada"

Profesörden tepki çeken 10 Kasım paylaşımı

Profesörden tepki çeken 10 Kasım paylaşımı

Lionel Messi transferinde Galatasaray'a resmi cevap! Inter Miami'den Messi için açıklama geldi

Lionel Messi transferinde Galatasaray'a resmi cevap! Inter Miami'den Messi için açıklama geldi

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

'Bu tarihi yazın' Asgari ücret için 'Hükümet bunu istiyor ama...'

'Bu tarihi yazın' Asgari ücret için 'Hükümet bunu istiyor ama...'

Pay Fix, İninal ve Aypara’nın faaliyet izinleri iptal!

Pay Fix, İninal ve Aypara’nın faaliyet izinleri iptal!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.