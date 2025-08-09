HABER

Zelenskiy: Ukraynalılar, topraklarını işgalciye vermeyecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Ukraynalılar, topraklarını işgalciye vermeyecek" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajda ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 15 Ağustos'ta ABD'nin Alaska eyaletinde yapacağı görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulundu. Zelenskiy, görüşmelerde Ukrayna olmadan savaşın sona eremeyeceğini vurgulayarak, "Ben halkımıza inanıyorum, Ukraynalılar güçlü. Ukraynalılar, kendi halklarını savunuyor” diye konuştu.

Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konusunda taviz vermeyeceklerini belirten Zelenskiy, Ukrayna toprak bütünlüğü meselesinin cevabının, Ukrayna Anayasası'nda olduğunu söyledi. Zelenskiy, “Ukraynalılar, topraklarını işgalciye vermeyecek. Ukrayna, barışı sağlayabilecek gerçek çözümlere hazır. Bize karşı olan, Ukrayna'nın dahil olmadığı her çözüm, aynı zamanda barışa karşı bir çözümdür ve hiçbir şey getirmeyecek. Bunlar, ölü çözümler. Asla işe yaramayacak" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, sürdürebilir barış için Trump ile iş birliği yapmaya hazır olduklarını kaydederek, ülkesini savunan Ukraynalı askerlere teşekkür etti. Zelenskiy, "Sağlam durun. Burası bizim toprağımız, biz Ukrayna'yız” dedi.Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

