Zencefil tansiyonu yükseltir mi? Zencefilin tansiyona etkisi

Zerdeçal ve kakule ile aynı aileden gelen zencefil, temel olarak köklerinden tüketilen bir bitkidir. Alternatif tıpta geniş bir kullanım alanına sahip olan zencefil, Çinliler ve Hintliler tarafından binlerce yıldır kullanılmaktadır. Yol, deniz, araç tutmasından sindirim sistemi sorunlarına kadar birçok farklı konuda yararlanılan zencefil, kalp hastalıklarına karşı da koruyucu etkiye sahip olduğu kabul edilen bitkilerden biridir.

Çok uzun süredir çeşitli solunum sistemi rahatsızlıklarının tedavi süreçlerinde destekleyici olarak kullanılan zencefil bitkisi hem toz formunda baharat olarak kullanılabilir hem de bütün halinde doğranarak salatalarda ya da çeşitli içeceklerde yer verilebilir özelliğe sahiptir. Çay formunda kolayca hazırlanan bir bitki olan zencefil bazı kişiler için sakıncalı olabildiği için doktora danışmadan bilinçsizce tüketilmemesi gereken gıdalardan biridir.

Zencefil tansiyonu yükseltir mi?

Zencefil bitkisinin her farklı formunda iyi geldiği bazı rahatsızlıklar bulunmaktadır. Ancak bazı rahatsızlıkları olan ve çeşitli hastalıkların tedavi süreçleri devam eden kişilerin dikkatli tüketmesi gerekir. İyi geldiği bilinen bazı durumlar şunlardır:

Astım hastalarının alerjik reaksiyonlarını azaltır.

Adet sancılarını hafifletir.

Hazımsızlık sorununa iyi gelir.

Kemoterapi sonrasında yaşanan mide bulantılarına iyi gelir.

Deniz ve araç tutmalarında iyi gelir.

Yüksek tansiyon hastaları doktorlarına danışarak doktorun onayına istinaden tansiyon düşürmek için kullanabilmektedir.

Kötü huylu kan yağlarını azaltmada yardımcı olur.

Kanser hastalarında doktor kontrolünde ve tedaviyi desteklemek için kullanılır.

Hafızayı güçlendirici etkisi ile demans ve Alzheimer hastalarını destekler.

Oldukça zengin bir besin değerine sahip olan zencefil, birçok vitamin ve minerali de içeriğinde barındırmaktadır. Örnek olarak bir çay kaşığı kadar kurutulmuş zencefilde 1 gramdan az lif yer almaktadır. Ayrıca bileşenlerinde yağ, protein, C vitamini ve demir de bulundurmaktadır. Bu özellikleri ile birçok farklı hastalığın iyileşmesinde ya da tetiklenmesinde etkili olabilir.

Zencefilin tansiyona etkisi nedir?

Zencefil bazı hastalar için önerilmemektedir. Bu risk grubuna tansiyon sorunu olan kişiler de dahil edilmektedir. Tansiyon üzerinde ani etkisi olan zencefil özellikle ilaç kullanan tansiyon hastalarını olumsuz olarak etkileyebilmektedir.

Tansiyonu düşürme etkisi bulunan zencefil tansiyon hastalarına önerilmez. Zencefil kullanmadan önce mutlaka doktora danışılması gerekmektedir. Bazı ilaçlar ile birlikte tansiyonu olumsuz anlamda tetikleyebilen zencefil ani tansiyon düşmelerine ya da yükselmelerine neden olabilmektedir.

Her ne kadar birçok yararı ile bilinse de zencefilin iyi gelmediği ya da olumsuz olarak etki edebildiği bazı durumlar olabilmektedir. En bilinen yan etkileri ve zararları ise şu şekildedir:

Kanı sulandırıcı etkisi olduğu bilinmektedir.

Tansiyonu aniden düşürebilir.

Aşırı miktarlarda tüketildiği zaman karın ağrısına neden olabilir.

Boğazda tahriş yaratabilir.

Mide yanmasına sebebiyet verebilir.

Zencefil kaynaklı sağlık sorunlarının başat nedeni zencefilin gereksinim duyulandan daha fazla miktarlarda tüketilmesidir. Bu yüzden genel olarak zencefilin gün içinde 2 gramdan daha çok miktarlarda tüketilmemesi önerilir. Yine de zencefil tüketilmeden önce miktarı ve kullanılıp kullanılmayacağı doktora danışılmalıdır.

Ek olarak risk grubunda olan bazı kişilerin de zencefil tüketmesi sakıncalı olabilir. Özellikle ileri yaştaki kişiler, hamileler, emziren anneler, alerjik bünyeleri olanlar ve kronik hastalıkları bulunanlar kullanmadan önce mutlaka doktora sormalıdır.