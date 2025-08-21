HABER

Zengezur koridoru için geri sayım! Bakan Uraloğlu'ndan kritik açıklamalar: "Türk dünyasını birbirine bağlayacak"

ABD'de gerçekleşen Azerbaycan-Ermenistan barışı kapsamında ABD'ye kiralanması öngörülen Zengezur koridoruna dair Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan önemli açıklamalar geldi. Uraloğlu, Zengezur koridoruna dair merak edilenleri anlattı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Hızlı Demiryolu Hattı Temel Atma Töreni için bulunduğu Iğdır’da CNN Türk'te özel haberler şefi Fulya Öztürk'e açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, demiryolu projesinin Türk dünyasını birbirine bağlayacağını belirterek, "Kars’tan Nahçıvan ve oradan meşhur Zengezur Koridoru ve ardından Azerbaycan ile devam edecek. Türk dünyasına daha kestirme ve daha güvenli bir yol sağlayacak" ifadelerini kullandı.

"TÜRK DÜNYASINI BİRLEŞTİRECEK"

Bakan Uraloğlu şu açıklamalarda bulundu;

"Kars’tan Tuzluca, Iğdır, Aralık, Dilucu, oradan Nahçıvan ve oradan meşhur Zengezur Koridoru ve ardından Azerbaycan ile devam edecek. 4-5 yıl bitirmek için normal bir zaman, dış kredisi imzalandığı için finansman problemi yok. Firma finansman bekleme noktasında değil, 2.4 milyar dolarlık bir proje. Türkiye’de iki güçlü firmanın konsorsiyumu ile yapılacak. 43 kilometrelik bir hat. 4 yıl sonra bilemediniz 5 yıl sonra biz bu koridoru tamamen hayata geçirmiş olacağız.

Demiryolu sıfırdan yapılacak, bir çok noktaya sırf demiryolu yapabilmek için bir çok servis yapılacak. Çoklu noktadan girilecek, köprüler, viyadükler, alt ve üstü geçitler olacak. Burası ana şantiye olmakla beraber 4 ila 5 yıl iyi bir süre. İddiaları ortaya koyup gerçekleştiriyoruz.

"1 YILDA 5.5 MİLYON YOLCU TAŞIMA KAPASİTESİ VAR"

Peki ne sağlayacak? Türk dünyasına daha kestirme ve daha güvenli bir yol sağlayacak. Normal zamanlar için yaptığınız planlamalar olağanüstü zamanlar için de hem alternatif olmuş olacak. Yaklaşık 5.5 milyon yolcu taşıma kapasitesi olacak 1 yıl için. Bir gidiş, bir geliş olmak üzere çift hattan oluşuyor.

Bizim tarafta aslında bir kara yolu hattı gerekli değil çünkü zamanında yapmıştık. 160 km saat hıza sahip olacak. Burada birinci öncelik yük taşımak hızdan ziyade. Böyle bir koridorda esas ticaret.

"ÇİN’DEN ÇIKAN BİR TRENİN ORTA KORİDORDAN GEÇEREK LONDRA’YA KADAR GİDECEK"

Tek taşıma yoluna bağlı kalırsanız sıkıntı yaşarsınız. Biz sadece Türkiye'den bir yük geçsin istemiyoruz biz aynı zamanda bu demiryolu çevresinde üretim merkezleri açılsın. Lojistik merkezleri kurulsun istiyoruz. Buralar istihdam potansiyeli olan yerler. Önümüzdeki yıldan itibaren Avrupa karbon ayak izi vergisi almaya başlayacak. En çevreci mod demiryolu. Amaç ticaret, Çin’den çıkan bir trenin orta koridordan geçerek Londra’ya kadar gitmesi hedeflenmektedir.

21 Ağustos 2025
21 Ağustos 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
