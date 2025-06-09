Zeyrek'in vefatının ardından CHP lideri Özel konuşmuştu! Canlı yayında yorumcular gözyaşlarını tutamadı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran’da evindeki havuz makine dairesindeki elektrik kaçağı nedeniyle ağır şekilde yaralanmıştı. Kaldırıldığı hastanede tedavi gören Zeyrek, üç gün süren yoğun bakım mücadelesinin ardından, 9 Haziran saat 17.05’te kalp durması sonucu hayatını kaybetti.

Özgür Özel’in Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in vefatının ardından yaptığı açıklama, Halk TV canlı yayınında duygusal anlara sahne oldu. İsmail Saymaz, Kürşad Oğuz, Hilmi Hacaloğlu ve Tuba Torun gözyaşlarını tutamadı.

O ANLAR EKRANA YANSIDI

CHP lideri Özgür Özel’in, Ferdi Zeyrek’in vefatına ilişkin yaptığı duygusal açıklama sonrası canlı yayında yorumcular gözyaşlarını tutamadı. O anlar ekrana yansıdı.