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Zeytinburnu’nda 9. kattan düşen 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İstanbul Zeytinburnu’nda bir sitenin 9. katından düşen 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından çocuk hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan kız çocuğu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Zeytinburnu’nda 9. kattan düşen 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Olay, saat 17.00 sıralarında Zeytinburnu Sümer Mahallesi Prof. Dr. Turan Güneş Caddesi üzerinde bulunan bir sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 1 yaşındaki Aden Ronya S., sitenin 9. katından henüz bilinmeyen bir nedenle bahçeye düştü.

Zeytinburnu’nda 9. kattan düşen 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti 1

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Küçük kızı gören çevredekiler ilk müdahaleyi yaparak, durumu 112 Acil Servise bildirdi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından çocuk hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan kız çocuğu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(İHA)

01 Ağustos 2025
01 Ağustos 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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vefat Zeytinburnu bina çocuk
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