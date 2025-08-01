Zeytinburnu’nda 9. kattan düşen 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Olay, saat 17.00 sıralarında Zeytinburnu Sümer Mahallesi Prof. Dr. Turan Güneş Caddesi üzerinde bulunan bir sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 1 yaşındaki Aden Ronya S., sitenin 9. katından henüz bilinmeyen bir nedenle bahçeye düştü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Küçük kızı gören çevredekiler ilk müdahaleyi yaparak, durumu 112 Acil Servise bildirdi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından çocuk hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan kız çocuğu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(İHA)

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