HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Zeytinburnu'nda iki grup arasında silahlı bıçaklı kavga! Yaralılar var

Zeytinburnu'nda iki grup arasında silahlı bıçaklı kavga! Yaralılar var

31.03.2025 16:04
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Zeytinburnu'nda iki grup arasında silahlı bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 7 kişi yaralanırken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Zeytinburnu'nda iki grup arasında silahlı bıçaklı kavga! Yaralılar var

Olay, dün öğlen saatlerinde Seyitnizam Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli oldukları öğrenilen 10 kişiden oluşan iki grup arasında bıçak silah ve sopaların kullanıldığı kavga çıktı. Kavgada D. B. elindeki silahla kalabalığa doğru 10 kez ateş etti.

Kavgada M.D., S.B., S.B., bıçakla, M.Y, silahla yaralanırken, N.Y. T.Ö., B.Y., de darbedilerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye götürdü.

Olay yerinde 4 şüpheli gözaltına alınırken, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı. Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
Avcılar'da denizde havayı kirlettiği tespit edilen tankerle ilgili inceleme başlatıldıAvcılar'da denizde havayı kirlettiği tespit edilen tankerle ilgili inceleme başlatıldı
Zonguldak’ta sis! Sahil yolu ve kıyı kesimi sisle kaplandıZonguldak’ta sis! Sahil yolu ve kıyı kesimi sisle kaplandı
Anahtar Kelimeler:
Zeytinburnu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Volkan Konak için skandal paylaşım!

Volkan Konak için skandal paylaşım!

Çok konuşulacak 'kayyum' iddiası! İsmini de verdi: "Avuçlarını ovuşturdu"

Çok konuşulacak 'kayyum' iddiası! İsmini de verdi: "Avuçlarını ovuşturdu"

Victor Osimhen'in transferini mahveden gerçek ortaya çıktı! Tam imzayı atacakken suya düştü...

Victor Osimhen'in transferini mahveden gerçek ortaya çıktı! Tam imzayı atacakken suya düştü...

'Altına hücüm başladı' piyasalar şaşkın!

'Altına hücüm başladı' piyasalar şaşkın!

Babası Erdoğan için, oğlu İmamoğlu Saraçhane'deydi!

Babası Erdoğan için, oğlu İmamoğlu Saraçhane'deydi!

İzmir'de silahlı tartışma! 3 kişi hayatını kaybetti

İzmir'de silahlı tartışma! 3 kişi hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.