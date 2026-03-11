HABER

Zeytinburnu’nda sanayide çıkan yangın havadan görüntülendi

Zeytinburnu Demirciler Sanayi Sitesi’ndeki bir depoda çıkan yangın havadan görüntülendi. Doğalgaz sistemi malzemeleri deposunda çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü.

Zeytinburnu’nda sanayide çıkan yangın havadan görüntülendi

Yangın saat 15.30’da Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi Demirciler Sanayi Sitesi’nde bulunan bir depoda çıktı. İddiaya göre, doğalgaz kombi ve malzemelerinin bulunduğu depoda görgü tanıklarının beyanına göre elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Yangının çıktığını gören site esnafı, durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürme çalışmalarına başladı. Yangın sebebiyle depoda bulunan ürünler kül oldu. Yangının çıkış sebebini tespit için inceleme başlatıldı.

Öte yandan çıkan yangın havadan görüntülendi.
Kaynak: İHA

yangın sanayi
