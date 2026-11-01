Zeytinburnu’nda uyuşturucu operasyonu: 13 kilo 950 gram metamfetamin ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 31 Ekim tarihinde Zeytinburnu’nda belirlenen bir adres ve araca operasyon düzenledi. Operasyonda 1 şüpheli yakalanırken, adres ve araçta yapılan aramalarda 13 kilo 950 gram metamfetamin ile 25 kilogram aseton maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır