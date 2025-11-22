Zeytinburnu’nda silahla vurularak öldürülen iki arkadaşın cenazesi Adlı Tıp Kurumu’ndan alındı

Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi’nde dün akşam yaşanan olayda Fatih Avcı ve Ümit Özer alacak verecek nedeniyle tartıştıkları H.D. isimli şahsın iş yerine gitti. İçeride yaşanan tartışmada silahını çeken H.D., Avcı ve Özer’e kurşun yağdırdı. Olayda hayatını kaybeden iki arkadaşın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Otopsileri tamamlanan cenazeler ailelerine teslim edildi.

Olayla ilgili konuşan Ümit Özer’in kardeşi Coşkun Özer "Alacak verecek meselesi olduğunu söylüyorlar. Adam içeri çağırıyor. Gelin paranız hazır demiş. Daha önce telefonda tartışmışlar. Para içerde deyip arkasından sıkmış. Biz de şok içindeyiz. Bildiklerim bu kadar. Akşam eve gittim. Kız kardeşim gelip abimi vurmuşlar dedi. Sonra buraya geldim. 2 arkadaş birden ölmüş" dedi.

Kaynak: İHA