Zeytinin faydaları nelerdir? Zeytin neye iyi gelir?

Binlerce yıldır sofralarımızda yer alan zeytinin sağlık açısından çok değerli yararları vardır. Siyah zeytin, yeşil zeytin gibi pek çok türü de bulunmaktadır. Kalp sağlığından sindirime, cilt parlaklığından bağışıklığa kadar birçok alanda bedeni destekleyici niteliği mevcuttur. Özellikle aç karnına yenildiğinde dikkat çekici faydaları olduğu belirtilmektedir. Tam da bu esnada birçok kullanıcının aklına “aç karnına zeytin yemenin faydaları nelerdir?” konusu gelebilmektedir.

Zeytinin faydaları nelerdir?

Zeytin E vitamini yönünden oldukça zengin bir meyve olarak karşımıza çıkar. Demir, bakır ve kalsiyum gibi mineralleri de bünyesinde barındıran zeytin, düzenli yenildiğinde kalp ve damar sağlığının korunmasına yardımcı olur. Zeytin bir yandan damaklarda hoş bir tat bırakırken bir yandan da vücudun onarılmasında aktif bir rol oynar. Her yaş grubunun rahatlıkla tüketebileceği besinler arasında bulunan zeytinin faydaları genel olarak şu şekildedir:

Bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar ve vücuda enerji verir.

Bünyesindeki oleik asit denilen tekli doymamış yağ asidi sayesinde kalp ve damar sağlığını korumada etkilidir.

Antioksidan bakımından güçlü olması, hücre yaşlanmasını yavaşlatır.

Kötü kolesterolün düşmesine yardımcı olur.

Özellikle sabah aç karnına tüketildiğinde sindirim sistemini düzenler ve mideyi rahatlatır.

İçerdiği lif sayesinde uzun süre açlık hissini baskılar.

Cilt sağlığını destekler ve cilde parlaklık verir.

Kemik gelişimine katkı sağlar.

Beyin sağlığını koruyarak yaşa bağlı hafıza problemlerini azaltabilir.

Göz sağlığı üzerinde olumlu etkileri bulunur.

Zeytin neye iyi gelir?

Zeytin, özellikle kalp ve beyin sağlığı için çok önemli bir besin kaynağıdır. Bünyesinde yer verdiği yağlar sayesinde damar tıkanıklığı gibi durumlardan korur. Bunun yanında sindirimi kolaylaştırıcı etkisiyle mide dostudur. Ciltte kuruluk, saçta matlık gibi sorunlara karşı içeriden destek sağlar. Ayrıca zeytinin tok tutucu yapısı diyetlerde ara öğün olarak tercih edilmesini kolaylaştırır. Zihinsel performansı da destekleyici özelliği vardır.

Zeytinin acı çeşidinin de vücut üzerinde önemli yararları bulunur. Acı zeytinin içeriğinde oleuropein denilen bir bileşen mevcuttur. Bu bileşen güçlü bir antioksidan etki yaratmaktadır. Bu bağlamda kalp sağlığını koruması ve kan basıncını dengelemesi, acı zeytinin faydaları olarak karşımıza çıkar.

Siyah zeytinin faydaları nelerdir?

Zeytinin tam olgunlaşmış hali siyah zeytin olarak da anılır. Siyah zeytinin de diğer zeytin türlerinde olduğu gibi insan vücuduna önemli yararları olduğu bilinir. Antioksidan yönünden zengin olan siyah zeytin, hücre yenilenmesinde önemli bir role sahiptir. Demir içeriği sayesinde kansızlıkla savaşır. Ayrıca yağ oranı daha yüksek olduğu için sinir sistemi üzerinde olumlu etkiler gösterir. Hafif tuzlu yapısı sayesinde iştahı dengelenmesine yardımcı olur. Cildi içeriden nemlendirmesi ve saçlara parlaklık vermesi de siyah zeytinin faydaları arasındadır.

Yeşil zeytinin faydaları nelerdir?

Yeşil zeytin henüz tam olgunlaşmadan toplanan zeytin türüdür. Siyah zeytine göre daha düşük yağ içeriğine sahiptir. C vitamini ve lif bileşeni açısından zengin bir içeriği vardır. Bağırsakları çalıştırarak, sindirime yardımcı olur. Ayrıca fermente olarak hazırlandığı için probiyotik etki de gösterebilir. Tokluk hissi vererek gereksiz yemek yeme isteğinin önüne geçebilir. Tansiyonu dengede tutması ve ödem atıcı özellik sunması, yeşil zeytinin faydaları arasında yer alır.

Zeytinin zararları nelerdir?

Zeytin kahvaltıların vazgeçilmez besinlerinden biri olmakla birlikte çok tüketildiğinde vücuda zararları olabilir. Tuzlu içeriğinden kaynaklı tansiyonu yükseltme ihtimali ve bünyesinde bulunan yağ oranının kilo alımına yol açması siyah zeytinin zararları arasında yer almaktadır. Siyah zeytin genel olarak tuzlu bir yapıya sahip olduğu için aşırı olarak yendiğinde vücutta ödem oluşmasına neden olabilir.

Siyah zeytin kadar yeşil zeytin tüketimi de epey fazladır. Yeşil zeytinde tuzla işlenen bir besin olduğundan böbrek ve mide ile alakalı sağlık sorunu olanların dikkatli tüketmesi önemlidir. Mideyi zorlaması, susuzluğa neden olması gibi durumlar da yeşil zeytinin zararları arasında sayılır.