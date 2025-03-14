Zeytinliğe uçan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu!

Kaza, Orhangazi-İznik yolu üzerinde, Çakırca Mahallesi girişinde meydana geldi. Zerrin S. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 50 metre savrulduktan sonra yol kenarındaki su kanalını yıkarak, zeytinliğe uçtu. Otomobil, zeytin ağacına çarparak durabildi. Zerrin S., kazayı yara almadan atlattı.

‘EMNİYET KEMERİMİ TAKMIŞTIM’

Zerrin S., kaza sırasında emniyet kemerinin takılı olduğunu söyleyerek, “Virajdan döndükten sonra direksiyon hâkimiyetimi kaybettim. Burada zaten her ay kaza oluyormuş. Bende bir şey yok ama aracım pert oldu. Emniyet kemerim takılıydı, zaten üç takla attıktan sonra hava yastıklarım patladığı için şu an iyiyim” dedi.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır