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Zeytinburnu'nda korkunç cinayet: Kendisinden 19 yaş küçük eşini öldürüp, intihar etti!

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Zeytinburnu'nda kan donduran olay yaşandı. 63 yaşındaki taksi şoförü Ferhan Dürçek 44 yaşındaki Ukraynalı eşi Hanna Hanna Dürçek'i silahla vurduktan sonra intihar etti. Olay esnasında balkonda oturan, çiftin 25 yaşındaki kızı ve Ferhan Dürçek'in kardeşi silah seslerini duyunca içeri girdi ve korkunç manzara ile karşılaştı. Çiftin kızları Leyla Dürçek ve halası Gülcan Dürçek acil yardım ekiplerine haber verdi.

Zeytinburnu'nda, taksi şoförü 63 yaşındaki Ferhan Dürçek evde tartıştığı 44 yaşındaki eşi Hanna Dürçek'i silahla vurup öldürdükten sonra intihar etti. Olay sırasında Ferhan Dürçek'in kızı ve kardeşinin de balkonda oturdukları öğrenildi.

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Korkunç olay, dün akşam saatlerinde Yenidoğan Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, taksi şoförü Ferhan Dürçek ile tercümanlık yapan Ukrayna uyruklu eşi Hanna Dürçek arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışma sonrasında Ferhan Dürçek, evde bulunan silahla eşini vurdu, daha sonra kendi kafasına ateş ederek intihar etti.

KIZI VE KARDEŞİ BALKONDA OTURUYORDU

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Tartışma yaşanırken balkonda oturan ve silah sesleri üzerine içeri giren Ferhan Dürçek'in 25 yaşındaki kızı Leyla Dürçek ve 60 yaşındaki kardeşi Gülcan Dürçek'in durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ferhan ve Hanna Dürçek'in hayatını kaybettiği belirlendi.

BORÇLAR NEDENİYLE TARTIŞMA İDDİASI

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Polis olayla ilgili Dürçek çiftinin hayatını kaybettiği evde inceleme yaptı. Hanna Dürçek'in vücuduna 3 kurşunun isabet ettiği belirlenirken, olay sırasında balkonda oturan Ferhan Dürçek'in kızı Leyla Dürçek ve kardeşi Gülcan Dürçek ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

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Çiftin daha önce de Ferhan Dürçek'in borçları nedeniyle defalarca tartıştıkları öğrenildi. Çiftin cansız bedenleri polisin incelemesinden sonra Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Zeytinburnu Ukrayna kurban
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