Zihin detoksu nedir? Zihin detoksu nasıl yapılır?

Zihin insan beyninin organdan mekanizmaya geçiş aşamasını ifade eder. Yani hayvanların beyinleri de uyaranları alabilir ancak insan aldığı uyaranları işleyip, anlamlandırıp yorumlar ve işlevsel olarak yeniden üretir. Tüm bu süreç insan zihni dediğimiz gizemli yapıyı oluşturur.
İnsan zihni koku, tat, görsel, doku ve ses gibi verileri aynı anda işler. Şimdiki zamanda aldığı uyarıcıları geçmişle eşleştirip gelecek adına yorumlarda bulunabilir. Bu özellikleri ile dünyanın en gelişmiş bilgisayarından daha fazla işlem çeşitliliğine sahiptir. Bu da akıllara şunu getirmektedir; insan zihninin temizleyicisi nedir?
Zihin detoksu nedir?
Zihin detoksu olarak ifade edilen durum; tıpkı fiziksel detoks gibi sağlığımız için zararlı olan materyallerden kurtulma olarak özetlenebilir. Tabii ki fiziksel detoksun aşamaları somut maddeler üzerineyken zihinsel detoks daha soyut bir anlamda gerçekleşir. Ancak insanın zihin ve beden olarak bir bütün olduğu göz önünde bulundurulursa zihin detoksunun ne kadar önemli olduğu da anlaşılacaktır.
Zihin detoksu nasıl yapılır?
Zihin detoksunun önceliği mekansal temizliktir. Nasıl ki fiziksel detoksta öncelikle çevresel hijyeni sağlamak ve zararlı besinlerin alınmasını engellemek önemliyse zihinsel detoksta da sistem benzer işler.
- Öncelikle ekran sürenizi azaltın. Bilgisayar, akıllı telefon ve televizyon binlerce verinin hızlıca aktarılmasını sağlar. Bu veriler birçok alanda zihninizde sayısız pencerenin açık kalmasına sebep olur.
- Ekranda uzun süre geçirmek zaman algınıza zarar verir. Çünkü uygulamalar kullanıcıların yüksek etkileşim kurabilmesine olanak sağlayacak şekilde tasarlanır. Bu da sizin zamansal algınızı etkiler. Zaman algı bozukluğu sadece ne kadar zaman geçirdiğinizle alakalı değildir. Ayrıca yeme, dinlenme ya da uyku zamanlarınızda da ekrana bağlı kalmanıza sebep olur. İyi beslenmeden bitirilen öğünler, zihnin yorulmaya devam ettiği dinlenme vakitleri ve bozulan uyku düzenlerine yol açar. Bu da zihniniz için yoğun mesai anlamına gelirken aynı zamanda dinlenme ve yenilenmenin önüne geçer.
- Gereksiz bildirimleri kapatın. Zihin bir noktadan sonra bildirimleri beklemeye odaklanır. Bu sizin bir çeşit edimsel şartlanmanıza sebep olur. Öyle ki toplum içindeyken sizinle aynı tonda bildirim sesi duyduğunuzda zihniniz harekete geçer ve yük biriktirir.
- Düşüncelerinizi yazıya boşaltın. Yazmak konsantrasyon gerektiren bir işlemdir. Bu da siz yazarken zihninizin gereksiz sekmeleri kapatmasını sağlar. Ancak dış uyaranlardan etkilenmemek için kendi duygularınızı yazmalı ve dönüt beklemeden yazmalısınız. Amaç zihnindeki yoğunluğu boşaltmaktır, aktarmak değil.
- Doğaya dönüş yapın. İnsan zihni doğada ilkel çalışır. Doğa yürüyüşleri sırasında havanın farklı hissedilmesi sadece kimyasal ve biyolojik bir değişim değildir. Zihin hayatta kalma şartlarında bulunduğunda anı yaşamaya başlar. O yüzden pikniklerde yenilen yemeğin tadı ve dokunduğunuz toprağın hissiyatı farklıdır.
- Minimal bir hayat geniş bir zihin alanı sunar. İhtiyacınız olduğunu düşündüğünüz şeylerin çoğu zihin için bir yüktür. Zihin size gerçekten ihtiyaç duyduğunuz şeylerde zaten uyarı gönderir (soğukta üşümek, sıcakta terlemek veya acıkınca karnın guruldaması gibi). Modern hayatta bu seviyelere dönmek zor olsa da olabildiğince minimal bir hayat tarzı etmek zihin detoksu için etkili bir yöntemdir.