Zihin detoksu nedir? Zihin detoksu nasıl yapılır?

Zihin insan beyninin organdan mekanizmaya geçiş aşamasını ifade eder. Yani hayvanların beyinleri de uyaranları alabilir ancak insan aldığı uyaranları işleyip, anlamlandırıp yorumlar ve işlevsel olarak yeniden üretir. Tüm bu süreç insan zihni dediğimiz gizemli yapıyı oluşturur.

İnsan zihni koku, tat, görsel, doku ve ses gibi verileri aynı anda işler. Şimdiki zamanda aldığı uyarıcıları geçmişle eşleştirip gelecek adına yorumlarda bulunabilir. Bu özellikleri ile dünyanın en gelişmiş bilgisayarından daha fazla işlem çeşitliliğine sahiptir. Bu da akıllara şunu getirmektedir; insan zihninin temizleyicisi nedir?

Zihin detoksu nedir?

Zihin detoksu olarak ifade edilen durum; tıpkı fiziksel detoks gibi sağlığımız için zararlı olan materyallerden kurtulma olarak özetlenebilir. Tabii ki fiziksel detoksun aşamaları somut maddeler üzerineyken zihinsel detoks daha soyut bir anlamda gerçekleşir. Ancak insanın zihin ve beden olarak bir bütün olduğu göz önünde bulundurulursa zihin detoksunun ne kadar önemli olduğu da anlaşılacaktır.

Zihin detoksu nasıl yapılır?

Zihin detoksunun önceliği mekansal temizliktir. Nasıl ki fiziksel detoksta öncelikle çevresel hijyeni sağlamak ve zararlı besinlerin alınmasını engellemek önemliyse zihinsel detoksta da sistem benzer işler.