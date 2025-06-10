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Zihinsel engelli kardeşe cinsel istismar skandalı! 12 yıl sonra...

Samsun'da zihinsel engelli kardeşine cinsel istismarda bulunan firari hükümlü 12 yıldır aranıyordu. Hakkında 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari U.E'nin yakalanması için ekipler çalışma başlattı. 12 yıl sonra yakalanan 60 yaşındaki firarinin başka bir kimliğe büründüğü ortaya çıktı.

Zihinsel engelli kardeşe cinsel istismar skandalı! 12 yıl sonra...

Samsun'da 12 yıldır aranan ve hakkında 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zihinsel engelli kardeşine yönelik cinsel istismar suçundan hakkında 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 12 yıldır firari olarak aranan 60 yaşındaki U.E'yi yakalamak için çalışma yürüttü.

BAŞKA BİR KİMLİĞE BÜRÜNMÜŞ

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Ekipler, firarinin uzun yıllar farklı adreslerde kaldığını, başka bir kimliğe bürünerek gizlendiğini ve çevresine kendini farklı isimle tanıttığını tespit etti.

Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, kardeşini otogara almak için giden firarinin kullandığı aracı Havza ilçesinde durdurdu.

Araçta yakalanan hükümlü, adli mercilerce cezaevine teslim edildi. Öte yandan firarinin bir çiftlikte hayvancılıkla uğraşarak geçimini sağladığı öğrenildi.

(AA)

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Samsun
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