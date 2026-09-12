Zihinsel engelli vatandaş eskişehir'de bulundu

Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde kaybolan zihinsel engelli bir vatandaş bulundu. Olay, 64 yaşındaki Y.Ö. için gerçekleşti. Y.Ö., Ilıcalar Mahallesi'nde en son saat 15.00'de görüldü. Ardından kendisinden haber alınamadı. Bunun üzerine, acil olarak kayıp ihbarı yapıldı.

Kaybolma ihbarı alınır alınmaz geniş çaplı bir arama çalışması başlatıldı. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'ndan çeşitli birimler katıldı. Asayiş, Komando, JASAT ve Kriminal birimleri olay yerine sevk edildi. Ayrıca Kütahya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler de arama kurtarma çalışmalarına destek verdi.

3 termal drone ve iz takip köpeği de kullanıldı. Toplamda, 84'ü jandarma personeli olmak üzere 177 kişi arama çalışmalarına katıldı. Ekipler, sabaha kadar Y.Ö.’yü aradı. Nihayetinde, kaybolan vatandaş, saat 11.15'te sağ olarak bulundu.

Y.Ö., sağlık kontrolü amacıyla hastaneye götürüldü. Ardından ailesine teslim edildi. Konuyla ilgili Jandarma Komutanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. Huzur ve güveni sağlamak için çalışmaların kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA