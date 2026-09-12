HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Zihinsel engelli vatandaş eskişehir'de bulundu

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kaybolan zihinsel engelli vatandaş, yapılan aramalar sonucunda sağ olarak bulundu.

Zihinsel engelli vatandaş eskişehir'de bulundu

Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde kaybolan zihinsel engelli bir vatandaş bulundu. Olay, 64 yaşındaki Y.Ö. için gerçekleşti. Y.Ö., Ilıcalar Mahallesi'nde en son saat 15.00'de görüldü. Ardından kendisinden haber alınamadı. Bunun üzerine, acil olarak kayıp ihbarı yapıldı.

Kaybolma ihbarı alınır alınmaz geniş çaplı bir arama çalışması başlatıldı. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'ndan çeşitli birimler katıldı. Asayiş, Komando, JASAT ve Kriminal birimleri olay yerine sevk edildi. Ayrıca Kütahya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler de arama kurtarma çalışmalarına destek verdi.

3 termal drone ve iz takip köpeği de kullanıldı. Toplamda, 84'ü jandarma personeli olmak üzere 177 kişi arama çalışmalarına katıldı. Ekipler, sabaha kadar Y.Ö.’yü aradı. Nihayetinde, kaybolan vatandaş, saat 11.15'te sağ olarak bulundu.

Y.Ö., sağlık kontrolü amacıyla hastaneye götürüldü. Ardından ailesine teslim edildi. Konuyla ilgili Jandarma Komutanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. Huzur ve güveni sağlamak için çalışmaların kararlılıkla devam edeceği belirtildi.
Kaynak: İHA

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kimliğini gösterip sürücüyü yumrukladı: "Ne yazıyor burada?"Kimliğini gösterip sürücüyü yumrukladı: "Ne yazıyor burada?"
Bilecik'te yangın tehdidi mermer fabrikasında başladıBilecik'te yangın tehdidi mermer fabrikasında başladı

Anahtar Kelimeler:
Eskişehir Mihalıççık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etmişti! Acar Ünlü kararını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etmişti! Acar Ünlü kararını açıkladı

Ters yöne girdi, polislere saldırdı, gazetecilere de tükürdü: ‘Sanatçıyım ben’

Ters yöne girdi, polislere saldırdı, gazetecilere de tükürdü: ‘Sanatçıyım ben’

Vincenzo Italiano'dan Fenerbahçe itirafı

Vincenzo Italiano'dan Fenerbahçe itirafı

İmaj tazeledi! Saçlarını kısacık kestirdi

İmaj tazeledi! Saçlarını kısacık kestirdi

SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan 2027 asgari ücret tahmini: Yeni rakamı açıkladı

SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan 2027 asgari ücret tahmini: Yeni rakamı açıkladı

En düşük emekli maaşıyla ilgili çalışma başladı! Yakın zamanda Erdoğan'a sunulacak

En düşük emekli maaşıyla ilgili çalışma başladı! Yakın zamanda Erdoğan'a sunulacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.