Zilhicce ayı nedir, ne zaman? Zilhicce ayında ne yapılır, önemi ve fazileti nedir?

Hicri takvimin son ayı olarak bilinen Zilhicce, İslami toplumlarda hem Hac ibadeti hem de Kurban Bayramı nedeniyle oldukça manevi bir öneme sahiptir. Ayrıca Zilhicce ayının ilk 10 günü ise en faziletli günler arasında yer alır. Bu günler içerisinde gerçekleştirilen ibadetler sayesinde kat kat sevap kazanılacağına inanılır.

Zilhicce ayı nedir?

Zilhicce ayı, İslam’ın takvimi olarak kabul edilen Hicri takvime göre yılın 12. ve sonuncu ayı olarak bilinir. Zilhicce ayı fazileti en yüksek olan aylardan biridir. Zilkade ayından sonraki ay olarak öne çıkar. Zilhicce ayından sonra yeni yıla girilir ve Muharrem ayına varılmış olur.

Zilhicce ayı ne zaman?

Bu ay ile ilgili merak edilen konulardan biri de "Zilhicce ayı kaç gündür?" sorusunun yanıtıdır. Hicri takvime bakılarak hesaplandığında Zilhicce ayının ilk günü 2025 yılı için 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü başlar. Bu faziletli günler içerisinde 9 Zilhicce 1446 yani 5 Haziran 2025 Perşembe Arefe, 10 Zilhicce 1446 – 6 Haziran 2025 Cuma Kurban Bayramı'nın 1. Günü, 11 Zilhicce 1446- 7 Haziran Cumartesi Kurban Bayramı'nın 2. Günü, 12 Zilhicce 1446- 8 Haziran Pazar Kurban Bayramı'nın 3. Günü, 13 Zilhicce 1446- 9 Haziran Pazartesi Kurban Bayramı'nın 4. Günü olarak bilinir. Zilhicca ayı 25 Haziran'da sona erer ve 26 Haziran 2025 itibariyle yeni Hicri yılın ayı olarak bilinen Muharrem başlar.

Zilhicce ayında ne yapılır?

Bu ayda yapılması gereken ibadetler şu şekildedir:

Muhtaçlara sadaka vermek

Kur'an okumak ve tatbik etmek

Namaz kılmak

Tesbih çekmek

Tesbih namazı kılmak

Hac yapmak

Oruç tutmak

Kurban kesmek

Zilhicce ayının önemi ve fazileti nedir?

Zilhicce, Hac ve kurban günlerini kapsadığından Zilhicce ayının faziletleri oldukça fazladır.

Üçü peş peşe gelecek ve biri ayrı olmak üzere dört tane Haram ay mevcuttur. Mübarek aylar olarak da bilinen bu aylar Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep’tir. İslam’a göre bu dört ay içerisinde her türlü kötülük, zulüm ve savaş yasaklanmıştır. Allah’a amelleri gerçekleştirme anlamında en sevimli gelen ay bu ay olarak kabul edilir. Bu nedenle Zilhicce ayı içerisinde yapılan ibadetler çok kıymetlidir.

Zilhicce'nin ilk on gününün fazileti nedir?

Zilhicce'nin ilk 10 günü önemi sıklıkla merak edilir. Zilhicce ayının ilk on gününde kurban kesilmesi halinde kişilerin büyük bir kurtuluş kapısından içeriye gireceklerine inanılır. Kurban Bayramı da bu ayın ilk on günü içerisinde yer alır. Bu ay içerisinde maddi durumu iyi olan Müslümanların kurban ibadetlerini yerine getirmeleri gerekir. Kurban ibadetini on gün içerisinde yerine getiren kişilerin pek çok günahtan arınacağı ve yeni bir sayfa açacağı düşünülür.