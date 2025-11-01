HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Zinav Gölü sonbahar renkleriyle mest ediyor

Türkiye’nin doğal güzellikleri arasında yer alan ve 10 heyelan set gölünden biri olan Tokat’ın Reşadiye ilçesindeki Zinav Gölü, sonbahar renkleriyle mest ediyor.Türkiye’deki 10 heyelan set gölünden biri olarak bilinen Zinav Gölü, çevresindeki sarı, turuncu ve kızıl tonlara bürünen orman dokusuyla adeta kartpostallık manzaralar sunuyor.

Zinav Gölü sonbahar renkleriyle mest ediyor

Türkiye’nin doğal güzellikleri arasında yer alan ve 10 heyelan set gölünden biri olan Tokat’ın Reşadiye ilçesindeki Zinav Gölü, sonbahar renkleriyle mest ediyor.

Zinav Gölü sonbahar renkleriyle mest ediyor 1

Zinav Gölü sonbahar renkleriyle mest ediyor 2

Türkiye’deki 10 heyelan set gölünden biri olarak bilinen Zinav Gölü, çevresindeki sarı, turuncu ve kızıl tonlara bürünen orman dokusuyla adeta kartpostallık manzaralar sunuyor. Gölün mavi suları ile sonbaharın sıcak renkleri birleşince ortaya benzersiz bir doğa tablosu çıkıyor.

Zinav Gölü sonbahar renkleriyle mest ediyor 3

Zinav Gölü sonbahar renkleriyle mest ediyor 4

Her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen Zinav Gölü, özellikle sonbaharda doğaseverlerin uğrak noktası haline geliyor. Sessizliği, temiz havası ve doğayla baş başa kalma imkânı sunan bölge, Tokat’ın saklı cennetlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Zinav Gölü sonbahar renkleriyle mest ediyor 5

Zinav Gölü sonbahar renkleriyle mest ediyor 6

DOĞASEVERLERİ BEKLİYOR

Yaklaşık 1400 metre rakımda yer alan göl, çevresindeki yürüyüş parkurları, piknik alanları ve gözlem noktalarıyla ziyaretçilerine doğayla iç içe bir gün geçirme fırsatı sunuyor. Zinav Gölü, Abant, Boraboy, Karagöl, Sera, Sülüklü, Sünnet, Tortum, Uzungöl ve Yedigöller ile birlikte Türkiye’deki 10 heyelan set gölünden biri olarak doğa turizminin önemli durakları arasında yer alıyor.

Zinav Gölü sonbahar renkleriyle mest ediyor 7

Zinav Gölü sonbahar renkleriyle mest ediyor 8

Kaynak: İHABu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yüzen Adalar’da sonbahar güzelliğiYüzen Adalar’da sonbahar güzelliği
Tıra çarpan kamyon şoförü hayatını kaybettiTıra çarpan kamyon şoförü hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Tokat sonbahar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'den Ukrayna'nın Tomahawk talebine onay

ABD'den Ukrayna'nın Tomahawk talebine onay

DSÖ'den kötü haberi verdi! M çiçeği virüsü Afrika'nın ötesine yayıldı

DSÖ'den kötü haberi verdi! M çiçeği virüsü Afrika'nın ötesine yayıldı

İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün bahis hesabındaki parayı Türkiye ile paylaştı! "2 kez kupon oynanmış"

İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün bahis hesabındaki parayı Türkiye ile paylaştı! "2 kez kupon oynanmış"

Tatlıses ailesinde kriz büyüdü! Oğlu Ahmet’e uzaklaştırma kararı aldırdı

Tatlıses ailesinde kriz büyüdü! Oğlu Ahmet’e uzaklaştırma kararı aldırdı

Faaliyet izinleri iptal edilmişti! Kullanıcı bakiyeleri ne olacak? Papara'dan açıklama geldi

Faaliyet izinleri iptal edilmişti! Kullanıcı bakiyeleri ne olacak? Papara'dan açıklama geldi

2015 yılında Türkiye pazarından çekilmişti!

2015 yılında Türkiye pazarından çekilmişti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.