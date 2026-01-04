HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Zincirleme kazada durağa dalan otomobilden kaçarak kurtuldular: O anlar kamerada

Hatay’da soğuk havayla birlikte kayganlaşan yolda 9 aracın karıştığı zincirleme kaza yaşandı.

Zincirleme kazada durağa dalan otomobilden kaçarak kurtuldular: O anlar kamerada

Hatay’da soğuk havayla birlikte kayganlaşan yolda 9 aracın karıştığı zincirleme kaza yaşandı. Kaza esnasında otomobilin daldığı durakta bekleyen insanların kaçış anları kameraya yansıdı.

Zincirleme kazada durağa dalan otomobilden kaçarak kurtuldular: O anlar kamerada 1

Kaza, sabahın erken saatlerinde Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi’nde yaşandı. Seyir halinde olan otomobil sürücüsü, soğuk havanın etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin arkasından gelen araçlar da kazaya karıştı. 9 aracın karıştığı zincirleme kaza ve otobüs durağında bekleyen vatandaşların araçlardan kaçma anları anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Zincirleme kazada durağa dalan otomobilden kaçarak kurtuldular: O anlar kamerada 2

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan sürücüyü tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı.

Zincirleme kazada durağa dalan otomobilden kaçarak kurtuldular: O anlar kamerada 3

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri’de drift atan 2 otomobile toplamda 163 bin TL para cezasıKayseri’de drift atan 2 otomobile toplamda 163 bin TL para cezası
Erzincan’da ilginç dostluk: Tilkiyi evinde eliyle besliyorErzincan’da ilginç dostluk: Tilkiyi evinde eliyle besliyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Maduro'nun tutulacağı yer görüntülendi

Maduro'nun tutulacağı yer görüntülendi

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Milli futbolcu ile aşk mı yaşıyor? Fotoğraftaki detay ele verdi

Milli futbolcu ile aşk mı yaşıyor? Fotoğraftaki detay ele verdi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.