HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Zirai alanda başlayan yangın ormana sıçradı, söndürme çalışmaları sürüyor

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde zirai alanda başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi aralıksız devam ederken, Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli de bölgeye gelerek çalışmaları yakından takip etti.Yangın, öğle saatlerinde Seydikemer ilçesi Gölbent Mahallesi yakınlarındaki zirai alanda çıktı.

Zirai alanda başlayan yangın ormana sıçradı, söndürme çalışmaları sürüyor

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde zirai alanda başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi aralıksız devam ederken, Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli de bölgeye gelerek çalışmaları yakından takip etti.
Yangın, öğle saatlerinde Seydikemer ilçesi Gölbent Mahallesi yakınlarındaki zirai alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Yangına 3 helikopter ve 1 uçakla havadan, 10 arazöz, 5 su tankeri, 1 iş makinesi ve çok sayıda personelle karadan müdahale ediliyor.

BAŞKAN AKDENİZLİ YANGIN BÖLGESİNDE

Yangın bölgesine gelerek çalışmaları yerinde inceleyen Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı. Yaz mevsimiyle birlikte yangın riskinin arttığına dikkat çeken Başkan Akdenizli, "Şu anda Gölbent bölgesindeyiz. Küçük bir alanda başlayan yangın kısa sürede yayıldı ve kontrol altına alınması için yoğun mücadele veriliyor. Orman Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Seydikemer Belediyesi ekipleri ile hava araçları çalışmalarını sürdürüyor. Yangın henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Vatandaşlarımızdan özellikle bu dönemde yangınlara karşı daha dikkatli ve duyarlı olmalarını rica ediyoruz" dedi.
Bölgede söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Zirai alanda başlayan yangın ormana sıçradı, söndürme çalışmaları sürüyor 1

Zirai alanda başlayan yangın ormana sıçradı, söndürme çalışmaları sürüyor 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tekirdağ'da Perinthos Folkfest renkli görüntülere sahne olduTekirdağ'da Perinthos Folkfest renkli görüntülere sahne oldu
AK Parti'de fotoğraf krizi! İl başkanı paylaştı, Rasim Arı 'yapay zeka' dediAK Parti'de fotoğraf krizi! İl başkanı paylaştı, Rasim Arı 'yapay zeka' dedi

Anahtar Kelimeler:
Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan ABD üslerine misilleme! “Pişman olacaklar”

İran'dan ABD üslerine misilleme! “Pişman olacaklar”

Patlama sesleri duyuldu! ABD'den İran'a saldırı

Patlama sesleri duyuldu! ABD'den İran'a saldırı

Kulüpler Birliği'nde büyük kavga! Yüksel Yıldırım salondan çıkarıldı: Seni buraya gömerim

Kulüpler Birliği'nde büyük kavga! Yüksel Yıldırım salondan çıkarıldı: Seni buraya gömerim

Son anlarını anlattı: 'Kalbi yorulmuştu' Dikkat çeken vasiyet açıklaması

Son anlarını anlattı: 'Kalbi yorulmuştu' Dikkat çeken vasiyet açıklaması

Bir ülke daha Euro'ya geçiyor! Tarih belli oldu

Bir ülke daha Euro'ya geçiyor! Tarih belli oldu

Dilden sucuk, sakatattan kıyma yaptılar! Bakanlık ifşaladı

Dilden sucuk, sakatattan kıyma yaptılar! Bakanlık ifşaladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.