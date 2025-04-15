Zirai don hasar tespit çalışmaları Kütahya'da devam ediyor

Gediz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, gelen ihbarlar üzerine harekete geçerek ilçe genelinde don mağduru vatandaşların hasar tespit çalışmalarına başladı. Müdürlükten yapılan açıklamada, personelin sahada üreticilerin zirai don zararlarını belirlemek için yoğun bir şekilde çalıştığı belirtildi. Açıklamada, zirai don olayından etkilenen üreticilere yönelik önemli bir çağrı da yapıldı. Üreticilerin, zararlarını bildirmek için İl/İlçe Müdürlüklerine başvurabilecekleri ifade edilirken, sigortalı üreticilerin ise ALO TARSİM 172 ihbar hattını veya sigorta acentelerini aramaları gerektiği vurgulandı.

Gediz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, bu zorlu süreçte üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, "Bu zorlu süreci birlikte en az zararla atlatmak en büyük temennimizdir. Üreticilerimizin her zaman olduğu gibi bu zor günlerde de yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, hasar tespit çalışmalarının en kısa sürede tamamlanarak mağduriyetlerin giderilmesi için gerekli adımların atılacağını bildirdi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır