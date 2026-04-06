Zirai don uyarısı: Orta Karadeniz için kritik günler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü(MGM) 10. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıya göre, Orta Karadeniz’de etkili olması beklenen soğuk hava nedeniyle ’zirai don’ riski alarm verdi.

MGM Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yayımlanan uyarıda, 8 Nisan gece saatlerinden itibaren başlayıp 11 Nisan sabahına kadar sürmesi beklenen don olayının, özellikle iç kesimlerde etkili olacağı bildirildi. Açıklamada, Kastamonu, Tokat, Sinop, Ordu, Amasya ve Çorum ile birlikte Samsun’un iç ilçelerinde orta ve yer yer ’kuvvetli zirai don’ beklendiği ifade edildi.
Yetkililer, hava sıcaklıklarındaki düşüşün özellikle tarımsal üretimi olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekerek, başta çiftçiler olmak üzere üreticilerin ve vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguladı. Cumartesi gününe kadar etkisini sürdürmesi öngörülen zirai don tehlikesine karşı erken önlem alınmasının önem taşıdığı kaydedildi.
Öte yandan yapılan sınıflandırmaya göre, hafif donun 0 ile -2,2 derece, orta kuvvette donun -2,2 ile -4,4 derece, kuvvetli donun ise -4,4 derecenin altındaki sıcaklıklarda gerçekleştiği belirtildi. Meteoroloji yetkilileri, özellikle gece saatlerinde sıcaklık düşüşlerinin daha belirgin olacağına işaret ederek, tarım alanlarında gerekli koruyucu uygulamaların yapılmasını önerdi.

2025 yılında 9-13 Nisan tarihleri arasında zirai don yaşanmış ve bazı yetkililer tarafından "Cumhuriyet tarihinin en büyük zirai don hadisesi" olarak adlandırılmıştı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump'tan sert sözler: "Bunun bedelini ödeyecekler"Trump'tan sert sözler: "Bunun bedelini ödeyecekler"
Aileye yeni model geliyor! İşte muhtemel özellikleriAileye yeni model geliyor! İşte muhtemel özellikleri

En Çok Okunan Haberler
Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Trio derbiye noktayı koydu! Penaltı tartışmaları için çok net karar

Trio derbiye noktayı koydu! Penaltı tartışmaları için çok net karar

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Akaryakıta gelecek dev zam iptal edildi!

Akaryakıta gelecek dev zam iptal edildi!

