Zirai don uyarısı: Orta Karadeniz için kritik günler

MGM Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yayımlanan uyarıda, 8 Nisan gece saatlerinden itibaren başlayıp 11 Nisan sabahına kadar sürmesi beklenen don olayının, özellikle iç kesimlerde etkili olacağı bildirildi. Açıklamada, Kastamonu, Tokat, Sinop, Ordu, Amasya ve Çorum ile birlikte Samsun’un iç ilçelerinde orta ve yer yer ’kuvvetli zirai don’ beklendiği ifade edildi.

Yetkililer, hava sıcaklıklarındaki düşüşün özellikle tarımsal üretimi olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekerek, başta çiftçiler olmak üzere üreticilerin ve vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguladı. Cumartesi gününe kadar etkisini sürdürmesi öngörülen zirai don tehlikesine karşı erken önlem alınmasının önem taşıdığı kaydedildi.

Öte yandan yapılan sınıflandırmaya göre, hafif donun 0 ile -2,2 derece, orta kuvvette donun -2,2 ile -4,4 derece, kuvvetli donun ise -4,4 derecenin altındaki sıcaklıklarda gerçekleştiği belirtildi. Meteoroloji yetkilileri, özellikle gece saatlerinde sıcaklık düşüşlerinin daha belirgin olacağına işaret ederek, tarım alanlarında gerekli koruyucu uygulamaların yapılmasını önerdi.

2025 yılında 9-13 Nisan tarihleri arasında zirai don yaşanmış ve bazı yetkililer tarafından "Cumhuriyet tarihinin en büyük zirai don hadisesi" olarak adlandırılmıştı.

