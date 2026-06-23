HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ziyaret edeceği açıklanmıştı! Selahattin Demirtaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu kararı

Katıldığı bir yayında Selahattin Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına 'evet' oyu verdiği için pişman olmadığını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Demirtaş'ı ziyaret edeceği belirtilmişti. Konuyla ilgili olarak dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Demirtaş'ın, Kılıçdaroğlu ile görüşmeyi kabul etmediği iddia edildi.

Ziyaret edeceği açıklanmıştı! Selahattin Demirtaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu kararı
Melih Kadir Yılmaz

Mahkeme kararı sonrası CHP Genel Başkanlığına dönen Kemal Kılıçdaroğlu geçen günlerde Sözcü TV yayınına katılmış ve kendisine yöneltilen sorulara yanıt vermişti. Burada HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına 'evet' oyu verdiği için pişman olmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu sonrasında bazı eleştiriler almıştı.

Ziyaret edeceği açıklanmıştı! Selahattin Demirtaş tan Kemal Kılıçdaroğlu kararı 1

"KEMAL BEY, SELAHATTİN DEMİRTAŞ'I ZİYARET EDECEK"

Konunun gündem olmasının ardından Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı Necdet Saraç, "Önümüzdeki günlerde Kemal Bey Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek. Demirtaş ziyaretinin ardından Kemal Bey'in açıklamasını hep beraber dinleriz" ifadelerini kullanmıştı.

Ziyaret edeceği açıklanmıştı! Selahattin Demirtaş tan Kemal Kılıçdaroğlu kararı 2

DEMİRTAŞ, GÖRÜŞMEYİ KABUL ETMEDİ İDDİASI

Kılıçdaroğlu - Demirtaş görüşmesi bir anda gündemin önemli başlıkları arasına girerken, Demirtaş cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı

Halk TV'nin aktardığı bilgilere göre Demirtaş, Kılıçdaroğlu ile görüşmeyi kabul etmedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yol verme kavgasında tehdit! 'Boksörüm çeneni kırarım'Yol verme kavgasında tehdit! 'Boksörüm çeneni kırarım'
Kılıçdaroğlu düğmeye bastı: İki ismin görevine son!Kılıçdaroğlu düğmeye bastı: İki ismin görevine son!

Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da dev operasyon! 200'den fazla gözaltı

Ankara'da dev operasyon! 200'den fazla gözaltı

Sahte fatura ve hayali ihracat operasyonu! Bakan Gürlek duyurdu: 6 şirkete el kondu, 10 şirkete kayyum atandı

Sahte fatura ve hayali ihracat operasyonu! Bakan Gürlek duyurdu: 6 şirkete el kondu, 10 şirkete kayyum atandı

Nefesleri kesen mücadelede tam 5 gol çıktı! Norveç Senegal'i geçti

Nefesleri kesen mücadelede tam 5 gol çıktı! Norveç Senegal'i geçti

Siyah bikinisiyle poz verdi! Fiziğini sergiledi

Siyah bikinisiyle poz verdi! Fiziğini sergiledi

Altında sert düşüş: 'Aynı desteği görmüyor'

Altında sert düşüş: 'Aynı desteği görmüyor'

Milyonlara sigorta ve emeklilik uyarısı: Maaş kesiliyor, faiziyle geri alınıyor

Milyonlara sigorta ve emeklilik uyarısı: Maaş kesiliyor, faiziyle geri alınıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.