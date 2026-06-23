Ziyaret edeceği açıklanmıştı! Selahattin Demirtaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu kararı

Mahkeme kararı sonrası CHP Genel Başkanlığına dönen Kemal Kılıçdaroğlu geçen günlerde Sözcü TV yayınına katılmış ve kendisine yöneltilen sorulara yanıt vermişti. Burada HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına 'evet' oyu verdiği için pişman olmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu sonrasında bazı eleştiriler almıştı.

"KEMAL BEY, SELAHATTİN DEMİRTAŞ'I ZİYARET EDECEK"

Konunun gündem olmasının ardından Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı Necdet Saraç, "Önümüzdeki günlerde Kemal Bey Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek. Demirtaş ziyaretinin ardından Kemal Bey'in açıklamasını hep beraber dinleriz" ifadelerini kullanmıştı.

DEMİRTAŞ, GÖRÜŞMEYİ KABUL ETMEDİ İDDİASI

Kılıçdaroğlu - Demirtaş görüşmesi bir anda gündemin önemli başlıkları arasına girerken, Demirtaş cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı

Halk TV'nin aktardığı bilgilere göre Demirtaş, Kılıçdaroğlu ile görüşmeyi kabul etmedi.