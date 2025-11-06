Ziyarete gelen eniştesi evde cansız bedenini buldu

Olay, Ada Caddesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Onat’ı (63) ziyarete gelen eniştesi, onu yerde baygın halde buldu. Nabzını kontrol eden enişte, atmadığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ahmet Onat’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı adli tabibin olay yerinde yaptığı incelemede, Onat’ın doğal nedenlerle hayatını kaybettiği tespit edildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Şeker hastası olduğu ve çeşitli rahatsızlıkları bulunduğu öğrenilen Ahmet Onat, yarın Gazi Süleymanpaşa Camii’nde cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Merkez Aile Mezarlığı’na defnedilecek.

(İHA)

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...