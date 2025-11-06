HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ziyarete gelen eniştesi evde cansız bedenini buldu

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 63 yaşındaki şahıs, ziyarete gelen eniştesi tarafından evinde ölü bulundu. Şahsın doğal nedenlerle hayatını kaybettiği tespit edildi.

Ziyarete gelen eniştesi evde cansız bedenini buldu

Olay, Ada Caddesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Onat’ı (63) ziyarete gelen eniştesi, onu yerde baygın halde buldu. Nabzını kontrol eden enişte, atmadığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Ziyarete gelen eniştesi evde cansız bedenini buldu 1

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ahmet Onat’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı adli tabibin olay yerinde yaptığı incelemede, Onat’ın doğal nedenlerle hayatını kaybettiği tespit edildi.

Ziyarete gelen eniştesi evde cansız bedenini buldu 2

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Şeker hastası olduğu ve çeşitli rahatsızlıkları bulunduğu öğrenilen Ahmet Onat, yarın Gazi Süleymanpaşa Camii’nde cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Merkez Aile Mezarlığı’na defnedilecek.

(İHA)

06 Kasım 2025
06 Kasım 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Soylu'dan Özel tepkisi: "Bizden kim muhatap olursa..."Soylu'dan Özel tepkisi: "Bizden kim muhatap olursa..."
Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybettiOtomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
vefat Sakarya Akyazı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

4 fenomen, ünlü boyoz tezgahına gitti! Ödedikleri para hepsini şoke etti: Dolandırıyor

4 fenomen, ünlü boyoz tezgahına gitti! Ödedikleri para hepsini şoke etti: Dolandırıyor

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Narenciye bahçesinde toprağa saklı kesede çıktı! 5 milyon TL'lik altın ve para

Narenciye bahçesinde toprağa saklı kesede çıktı! 5 milyon TL'lik altın ve para

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.