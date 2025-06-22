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Zonguldak’ın tatil beldesinde denize girmek yasaklandı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın uyarısı üzerine deniz koşullarının tehlikeli boyutlara ulaşması nedeniyle sahillere kırmızı bayrak çekildi.

Zonguldak’ın tatil beldesinde denize girmek yasaklandı
Çiğdem Sevinç

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın uyarısı üzerine deniz koşullarının tehlikeli boyutlara ulaşması nedeniyle sahillere kırmızı bayrak çekildi. Sert rüzgar, yüksek dalga ve kuvvetli akıntı riski dolayısıyla vatandaşların denize girmesi yasaklandı.

Yetkililer, halkın can güvenliği için bu kararı aldıklarını belirterek, özellikle çocuklar ve yüzme bilmeyenler başta olmak üzere herkesin kurallara uyması gerektiğini vurguladı. Denizdeki ani akıntılar ve dalga boylarının ciddi tehlike oluşturduğu bildirildi.

Zonguldak’ın tatil beldesinde denize girmek yasaklandı

Plajlarda görev yapan cankurtaran ekipleri, olası bir acil duruma karşı hazır beklerken, vatandaşlardan uyarılara riayet etmeleri istendi. Öte yandan uyarılarda da bulunularak;"Sert rüzgar ve yüksek dalga nedeniyle denize girmek tehlikelidir. Kırmızı bayrak çekili olduğu sürece denize girmek yasaktır. Cankurtaranlar görev başında ancak risk almamak vatandaşların sorumluluğundadır." ifadelerine yer verildi.
Yetkililer, olumsuz hava ve deniz şartları normale dönene kadar sahil güvenlik ekiplerinin kontrollerine devam edeceğini bildirdi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak
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