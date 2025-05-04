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Zonguldak'ta 100 yıllık caminin minaresi risk nedeniyle yıkılıyor

Zonguldak'ta 1925 yılında ibadete açılan ve kentin ilk camilerinden olan tarihi Yeni Camii'nin yaklaşık 100 yıllık minaresi, deprem riski ve yapısal hasar gerekçesiyle yıkılıyor. Yıkım işleminin tamamlanmasının ardından minare yeniden yapılacak.

Zonguldak'ta 100 yıllık caminin minaresi risk nedeniyle yıkılıyor

Kent merkezinde 1925 yılında yapılarak ibadete açılan ve kentin ilk camilerinden olan tarihi Yeni Camii, yığma taş yapısıyla altındaki iş yerleri ile bir asırdır hizmet veriyor. Geçen yıl Yeni Camii Onarma ve Yaşatma Derneği Başkanlığı görevine gelen Yalçın Kiren (57), yönetim kurulu üyeleri ile birlikte camideki hasar durumunu tespit etti. Cami içerisindeki bakım ve onarımları vatandaşlardan topladıkları bağışlarla yapan Kiren, caminin minaresindeki çatlaklar ve hasar durumu için Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne müracaat etti. Başvuru sonrası minarede inceleme yapan ekipler, numuneleri inceledikten sonra yıkımına karar verdi. Düzenlenen rapor doğrultusunda minaresi yıkılması kararlaştırılan cami, geçici süreliğine ibadete kapatıldı. Minarenin yıkım çalışmaları için caminin bulunduğu sokak da bariyerlerle trafiğe kapatıldı.
30 metre yüksekliğindeki vinç ile minareye çıkan 4 kişilik ekip yıkım çalışmalarına başladı. On gün boyunca yıkım çalışmalarının devam edeceği öğrenildi. Dernek başkanı Kiren, süreci şöyle anlattı:
"Minaresi için çürük raporu geldi. Onun için minaresini yıkıyoruz. Yol trafiğe kapalı. Minareyi yeniden yapacağız. On gün süre var. Önemli olan minareyi yıktıktan sonra aşağıya perde çekeceğiz. Yolu trafiğe açacağız. Bir asırlık cami. Bizim açımızdan güzel bir şey olacak. Camiyi yavaş yavaş toparlamaya başladık. Bakım ve onarımlarını yapıyoruz Vakıflar Genel Müdürlüğü ile beraber. Vatandaşlardan topladığımız bağışlarla caminin onarımını yapıyoruz. Yukarıda binada açılma oldu. Risk olduğu için o yüzden yıkılıyor. Camide ve çevresinde düzenleme yapacağız. Güzel bir şey olacak."Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Zonguldak
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