Zonguldak’ta 82 köy yolu ulaşıma kapandı

Zonguldak’ta dün akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışı, köy yollarında ulaşımın aksamasına neden oldu. Kar yağışı nedeniyle Merkez ilçede 22, Kozlu’da 19, Alaplı’da 10, Çaycuma’da 8, Devrek’te 19 ve Gökçebey’de 4 olmak üzere toplamda 82 köy yolu trafiğe kapandı. Ulaşıma kapanan köy yollarını açmak için özel idare ekipleri tarafından karla mücadele çalışmaları başlatıldı. Özel idare ekipleri, iş makineleriyle kapalı yollarda kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır