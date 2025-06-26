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Zonguldak'ta boğulma tehlikesi geçiren üniversite öğrencisi hastanede hayatını kaybetti

Zonguldak'ta denizde boğulma tehlikesi geçiren 22 yaşındaki üniversite öğrencisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Zonguldak'ta boğulma tehlikesi geçiren üniversite öğrencisi hastanede hayatını kaybetti

Tersane Plajı'nda arkadaşlarıyla denize giren Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Uğur Ayaz'ı (22) suda hareketsiz görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Ayaz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Ayaz, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ayaz'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Hastane önünde gözyaşı döken öğrencileri, Zonguldak BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve Zonguldak BEUN Hastanesi Başhekimi Burak Bahadır teselli etti.

Üniversitenin sosyal medya hesabından Rektör Özölçer'in görüşlerine yer verilen açıklamada, "Uğur Ayaz'ı ani olarak kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kıymetli öğrencimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve üniversitemiz camiasına başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadeleri kullanıldı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak boğulma
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