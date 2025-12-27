Zonguldak'ta çocuklar karda kayarak eğlendi

Zonguldak’ta Meteoroloji ve AFAD’ın 300 metre ve üzeri rakımlar için yaptığı uyarının ardından beklenen kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde bir tırın yolda kalması sonucu kapanan Zonguldak-İstanbul karayolu, ekiplerin yoğun çalışması sonucu yeniden tüm araçların geçişine açıldı.

Yağışın en yoğun hissedildiği noktalardan biri olan Zonguldak-İstanbul kara yolunda sabah saatlerinde ulaşımda aksamalar yaşandı.

Karayolları ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sabahın erken saatlerinden itibaren sürdürdü.

Uzun araçlar ve yaz lastiği olanların geçişine izin verilmezken İl Özel İdaresi ekipleri köylerde de karla mücadele çalışmalarını sürdürdü.

Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı 2 köyde ulaşıma kapanan 21 kilometre mesafedeki yolun açılması için çalışmalar sürüyor.

Kandilli beldesi kavşağında da bölge trafik ekipleri çalışmalarını sürdürdü. Çocuklar karın tadını poşetle kayarak çıkardı.

Çocuğuyla birlikte karda eğlenen Umut Atay, karın yağmasının ardından eğlenmeye geldiklerini söyleyerek, "Geldik eğlendik. Şimdi de eve dönüyoruz" ifadelerine yer verdi.Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır