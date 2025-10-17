Zonguldak'ta denizde roket motoru bulundu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde denizde roket motoru bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kocaman Mahallesi açıklarında su üzerinde rokete benzer cisim olduğu ihbarı alınmasının ardından Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Koldestim) Akçakoca görevlendirildi.

Cismin "Rus roket motoru" olduğunun tespit edilmesinin ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS Grup Komutanlığı ile iletişim kuruldu.

"DENKOM Sahillerimize Vuran Patlayıcı Madde ve Şüpheli Cisimleri Tanıma Kılavuzu (2022)" incelenmesinin ardından yapılan ilk teşhiste, cismin roket motoru olduğu değerlendirildi.

Şüpheli cismin patlayıcı madde olmadığı ve bulunduğu yerden alınabileceği öğrenildi.

Cisim, SAS Tim personeline teslim edilmek üzere bölgeden alındı.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır