HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Zonguldak'ta denizde roket motoru bulundu

Zonguldak'ta denizde roket motoru bulundu

Zonguldak'ta denizde roket motoru bulundu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde denizde roket motoru bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kocaman Mahallesi açıklarında su üzerinde rokete benzer cisim olduğu ihbarı alınmasının ardından Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Koldestim) Akçakoca görevlendirildi.

Cismin "Rus roket motoru" olduğunun tespit edilmesinin ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS Grup Komutanlığı ile iletişim kuruldu.

"DENKOM Sahillerimize Vuran Patlayıcı Madde ve Şüpheli Cisimleri Tanıma Kılavuzu (2022)" incelenmesinin ardından yapılan ilk teşhiste, cismin roket motoru olduğu değerlendirildi.

Şüpheli cismin patlayıcı madde olmadığı ve bulunduğu yerden alınabileceği öğrenildi.

Cisim, SAS Tim personeline teslim edilmek üzere bölgeden alındı.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nefes borusuna yiyecek kaçan öğrenciyi, öğretmen kurtardıNefes borusuna yiyecek kaçan öğrenciyi, öğretmen kurtardı
Devrilen traktörün altında kalan sürücü can verdiDevrilen traktörün altında kalan sürücü can verdi

Anahtar Kelimeler:
Zonguldak deniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Flaş iddia! CHP'li bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

Flaş iddia! CHP'li bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

İsrail'den Lübnan'a ağır bombardıman! Çok sayıda bölge hedef alındı

İsrail'den Lübnan'a ağır bombardıman! Çok sayıda bölge hedef alındı

Sadettin Saran'dan Samandıra'ya bir hamle daha! 4 isimle daha yollar ayrıldı

Sadettin Saran'dan Samandıra'ya bir hamle daha! 4 isimle daha yollar ayrıldı

Abonelere özel paylaşımlar yapmaya başladı! Kazancı dudak uçuklattı

Abonelere özel paylaşımlar yapmaya başladı! Kazancı dudak uçuklattı

Altın rekor kırınca vatandaşların yeni tercihi oldu: "Düğünlerde takı için satın alınıyor"

Altın rekor kırınca vatandaşların yeni tercihi oldu: "Düğünlerde takı için satın alınıyor"

Milyon dolarlık tartışmalı lüks otele el kondu

Milyon dolarlık tartışmalı lüks otele el kondu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.