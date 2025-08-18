HABER

Zonguldak'ta ev kadınını 2 milyon 700 bin lira dolandıran 3 zanlı tutuklandı

Zonguldak’ta kendilerini polis olarak tanıtıp bir ev kadınını 2 milyon 700 bin lira dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Zonguldak'ta yaşayan bir ev kadınını arayıp kendini polis olarak tanıtan zanlı, FETÖ soruşturmasında adı geçtiği iddiasıyla mağdurdan bir banka hesabına 580 bin lira göndermesini, ardından 2 milyon 120 bin lira değerindeki altınlarını teslim etmesini istedi.

Parayı banka hesabına yollayıp altınları teslim eden kadın, dolandırıldığını anlayınca durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde 100'den fazla güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

İstanbul ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanan zanlılar E.B, D.G. ve M.Ö, Zonguldak'a getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Zonguldak
