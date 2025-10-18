HABER

Zonguldak’ta genç madenci trafik kazasında hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında genç madenci hayatını kaybetti.

Zonguldak’ta genç madenci trafik kazasında hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Karakoç köyünde ikamet edn ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesinde çalışan 26 yaşındaki Orhan Yıldızöz, dün gece Zonguldak-Bartın Karayolu Karakoç Köyü mevkiinde motosikletiyle kaza yaptı. Kazada ağır yaralanan Yıldızöz, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Karakoç Köyü nüfusuna kayıtlı olan genç madencinin, geçen yıl TTK’da işbaşı yaptığı öğrenildi. Orhan Yıldızöz’ün cenazesi, öğle namazını müteakip Karakoç köyü Merkez Mahallesi’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verildi.

