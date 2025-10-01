Zonguldak'ta kaçak tütün ve çay operasyonu: 3 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, il merkezinde ikamet eden F.Ü. (66) ve G.K. (51) ile Alaplı'da yaşayan A.K.'nin (38) kaçak tütün ve tütün mamulleri sattığı yönünde alınan istihbarat üzerine harekete geçen KOM ekipleri, şüphelilerin araç, iş yeri, ikamet ve eklentilerinde arama yaptı.

Aramalarda, 2 sigara sarma makinesi, 1 kompresör, 1 ton 100 kilogram kaçak tütün, 134 bin doldurulmuş makaron, 436 bin 600 boş makaron, 5 bin 840 sigara sarma kâğıdı, 25 paket nargile tütünü, 360 elektronik sigara likiti, 29 bin sigara filtresi, 240 plastik tütün sarma makinesi, 45 kilogram kaçak çay ve 53 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Operasyon kapsamında F.Ü., G.K. ve A.K. hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır